【快報完整版】被控中共代理人 前紐約州長副幕僚長被抓 【新唐人北京時間2024年09月04日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間9月3日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：紐約州長前華裔幕僚 孫雯被控中共代理人；美提供遠程導彈？白宮將與烏達成協議 ；被判刑15年 俄科學家涉對中共洩密；賴清德戳中中共軟肋 俄羅斯回應了！加拿大加緊管控國門 簽證獲批減少。 【紐約州長前副幕僚長被控中共代理人】 週二（9月3日）早上，紐約州州長凱西‧霍楚（Kathy Hochul）的前副幕僚長、前州勞工聽副廳長孫雯（Linda Sun）和她的丈夫胡驍（Chris Hu）在長島家中被FBI逮捕。隨後，孫雯被指控擔任中共政府祕密代理人。 週二，聯邦調查局（FBI）突襲孫雯和她的丈夫位於長島曼哈塞特（Manhasset）的豪宅。布魯克林美國檢察官布倫·皮斯（Breon Peace）辦公室發言人證實逮捕行動，聯邦調查局也證實了逮捕行動。 這棟豪宅有五居室，價值350萬美元，本來是孫雯和胡驍所擁有，直到今年3月才移轉給信託基金。 隨後，美國司法部發布新聞稿說，布魯克林聯邦法院公布一份起訴書，指控孫雯違反和合謀違反《外國代理人登記法》、簽證欺詐、外國人走私和洗錢陰謀。孫雯被指控利用在州府工作的職務之便，暗中推動中共的議程，威脅到美國的國家安全。孫雯的丈夫兼同案被告胡驍也被指控合謀洗錢、合謀實施銀行欺詐和濫用身分識別手段。