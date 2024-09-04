【新唐人快報】加拿大管控外國人入境 簽證獲批減少 【新唐人北京時間2024年09月04日訊】路透社獲得資訊表明，加拿大正在對更多遊客和臨時居民關閉大門，簽證批准數量減少，拒絕更多持官方文件入境者。 加拿大明年即將大選，總理特魯多領導目前民調落後，政府試圖減少臨時居民、永久移民數量。移民增加一直被認為是加拿大住房短缺和高房價的原因。 加拿大人一直以擁抱新移民而自豪，但民調顯示，越來越多的人表示，加拿大接納了太多移民。 根據此前沒有報導過的邊境機構數據，7月份，加拿大拒絕了5,853名外國旅行者入境，按照加拿大的說法，這些人「被允許離開」，包括學生、工人和遊客，這是至少自2019年1月以來拒絕入境人數最多的一次。 2024年前7個月，邊境官員平均每月拒絕3,727名外國旅客，比去年同期增加633人，增幅達20%。 此外，7月份285名簽證持有者被認定不可入境，這是自2019年1月以來最多的一個月。 與此同時，加拿大移民部門正在減少獲批簽證的數量。 6月份，旅遊簽證的被拒簽與獲批准比例，高於疫情高峰期以來的任何時候。加拿大批准的學習和工作許可簽證已經從2023年和2022年的高點回落。 加拿大移民部長馬克‧米勒（Marc Miller）在8月份說，「加拿大人想要一個不會失控的系統。」 八名律師告訴路透社，他們從客戶那裡聽說，機場和陸路邊境口岸對簽證持有者的審查更加嚴格。 好的，鎖定最新要聞，請訂閱新唐人快報，不要忘記給我們留言、點讚，我們一起 傳播真相。感謝您的收看，再會。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/03/a103910562.html