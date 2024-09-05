越南旅客赴台人次減8% 越南選美皇后為台灣遊助陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳家倫胡志明市5日專電）越南赴台旅客人次今年以來下挫8%，胡志明市國際旅展今天登場，台灣館找來越南選美皇后站台拚人氣，主力旅行社祭出4人同行1人免費促銷，桃園市還推出「花系列」行程。 2024胡志明市國際旅展（ITE HCMC 2024）5日至7日在西貢會展中心舉行，共有近40個國家參展。台灣館外觀以風靡全球的珍珠奶茶為設計，包括縣市政府、公協會、旅行社及主題樂園業者共29個單位設攤。 交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅觀察，今年上半年受地震、颱風等多項負面因素影響，越南赴台旅客人次前8個月下滑8%。自9月起，觀光署和主力旅行社推出4人同行1人免團費的促銷，盼有助擴大客源。 台灣館今天找來越南選美皇后阮垂仙站台助陣，阮垂仙與現場民眾一起玩台灣小吃賓果遊戲。阮垂仙近日剛前往台灣完成首支台灣觀光宣傳短片拍攝，並成為台灣觀光第一位在越南市場的代言人。 儘管越南赴台旅遊遭遇寒風，但受益越南對台灣開放電子簽證的利多，今年前8個月台灣旅客赴越南逼近75萬人次，雙邊互訪人次已近百萬。周欣毅表示，越台互訪人次今年全年有望創下逾150萬人次的歷史新高。 中華民國駐胡志明市辦事處處長韓國耀今天到場和民眾互動。他指出，政府自2016年推動新南向政策，尤其偏重人員交流，越南則是重中之重，經由觀光旅遊讓台越關係延展到各領域，對雙邊關係有非常好的幫助。 億都旅行社有限公司人員阮氏和（Nguyen Thi Hoa）指出，台灣不像新加坡或韓國那樣匆忙，現在越南有一個趨勢叫做「療癒之旅」，而台灣的民情、生活、文化都非常平靜，是可以提供旅客多元選擇的地方。 不過，她觀察，越南正在快速發展、飯店數量不斷增多，而台灣發展得比越南早，一些飯店的設施相較之下稍嫌陳舊，這可能會影響體驗，但多數越南旅客對於台灣的服務都給出很高的評價。 桃園市政府觀光旅遊局副局長王麗娟表示，桃園有許多越南移工，他們的親友到台灣旅遊時幾乎都會造訪桃園，桃園市在觀光宣傳包括景點、紙本、網站都有越南語，盡量打造友善越南旅客的環境。 了解到多數越南民眾很愛和花草拍照留念，王麗娟說，桃園市規劃「花系列」行程，民眾在不同時節能和不同的花拍照，相當受歡迎。越南旅客到桃園也很愛逛暢貨中心，購買點心、糕點、衣服還有茶葉等。（編輯：韋樞）1130905 2024胡志明市國際旅展台灣館5日舉辦手作木製小火車及存錢筒、彩繪小燈籠、職人教學現烤鳳梨酥等多項DIY體驗活動。圖為越南及其他國際旅客在彩繪燈籠。中央社記者陳家倫胡志明市攝 113年9月5日 駐胡志明市辦事處長韓國耀（左2）、越南選美皇后阮垂仙（右2）、交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅（右1）5日出席2024胡志明市國際旅展台灣館開幕，並和現場民眾玩起台灣小吃賓果遊戲。中央社記者陳家倫胡志明市攝 113年9月5日