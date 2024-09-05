中共用她打壓台灣! 阻我處長與州長會面 斷絕台北與紐約州接觸

孫雯(右)在未獲授權情況下，為駐地中國領館總領事頒發紐約州賀狀。 圖：翻攝自紐約東區聯邦檢察官辦公室 美國紐約州州長辦公室前副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍因涉嫌代表中國政府非法行事及其他罪名於近日被捕。兩人遭檢方指控違反《外國代理人登記法》，並參與簽證欺詐、外國人走私及洗錢共謀等多項罪名。兩人目前已交保，但仍被限制旅行及接觸中國領事館。 起訴書中稱，孫雯在紐約州政府任職期間，被指控以職務之便，阻擋我國政府與紐約州政府的接觸，並影響有關中國問題的表述。根據起訴書，孫雯副幕僚長時，將謂霍楚準備的 2021 年州長新年致辭中，刪除了「批評虐待維吾爾族人」的言論。 智庫美國外交政策委員會印太研究計劃資深研究員克爾・索博利克在Ｘ上發文稱：「（孫雯）利用美國人來壓制美國領導人關於（批評）中國暴行的言論。」 蔡英文過境紐約時，孫雯加入親共僑團的群體抗議。 圖 來源：＠中國僑聲 胡驍則通過名下企業收取巨額回扣。此外，檢方更指出，胡驍通過非法手段洗錢，隨後用於購置房產、名車。兩人還涉嫌以虛假身份開設銀行賬戶，以便掩蓋非法所得。孫雯與其丈夫二人以不法方式從中國的獲利，包括：商務資源、旅遊福利及其它經濟回報等等。 孫雯與中國領事館的聯繫記錄也被附在訴狀中，她自 2016 年即開始協助中方推動政治議程。記錄顯示，孫雯還稱自己成功「阻止了台北經濟文化辦事處與紐約州長的會面」，更修改州長的公開聲明以維護中方利益。 此外，孫雯還被控違反政府內部規則，包含：提供未經授權的邀請函，行為已構成移民文件的欺詐。 以上行徑已涉及虛假陳述及未經授權的外交活動，直接威脅美國國家安全。美國國會眾議院共和黨監督委員會在其官方Ｘ帳號上表示：「中國正試圖瞄準、影響和滲透美國的每個部門和社區。」 紐約州前副幕僚長孫雯(右)與其丈夫因涉嫌為中國政府秘密充當代理人被捕。 圖 : 翻攝自X帳號@fangshimin