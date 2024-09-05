“润”的新选择：对中国新移民而言，日本或比美国更具吸引力

据美联社报道，中国的新一代移民潮不仅数量可观，目的地也更加多元。虽然许多人仍前往美国或其他西方国家，但也有越来越多的中国人选择移居日本、墨西哥。 选择日本的中国移民通常富裕或受过高等教育。相较于美国，他们认为日本的吸引力更大，因为地理位置接近，拥有宜居环境和丰富文化。此外，日本的移民政策有利于高技能专业人士，也不像一些西方国家对移民有强烈的抵制情绪。 这些来自中国的投资人、企业家、知识分子和艺术家在日本购买房产，寻找发展机会。 根据官方数据，2023年居住在日本的3百多万外国人中，中国人是数量最多的新移民，达82.2万人。这一数字远高于前一年的76.2万。 2022年，中国政府严格的新冠“清零政策”促使许多年轻人和最富有的公民离开中国，甚至有词汇专门形容此现象：“润学”(runxue)。这个词借用了英文单词“run”，用于形容逃往那些更安全繁荣的地方。 东京大学客座研究员贾葭在一场讲座里讨论关于台湾和民主的话题—这是中国国内的禁忌议题。 “台湾今天的民主是经历斗争和流血实现的，这点毋庸置疑，”贾葭说道。 贾葭最初打算移民美国，但中国新冠疫情爆发后，他急于离开，而美国签证申请却卡在审批过程中，于是他转而选择日本。 “在美国，非法移民问题尤其具有争议性。当我来到日本，我有些惊讶，他们的移民政策比我想象的宽松，”贾葭告诉美联社。“我发现日本比美国更好。” 如今，美国的移民政策愈加严格。过去一年，成千上万的中国人在美墨边境被捕，中国学生在入关时被盘问，双边关系紧张加剧了对间谍活动的怀疑。美国一些州出台了限制中国公民购置房产的法律。 “美国正在拒绝那些对其最友好、最认同美国价值观的中国人，”2022年移居日本的中国人权律师李金星说。 李金星认为，中国新移民潮和一个世纪前的情况类似，当时中国革命家孙中山等知识分子移居日本，以了解国家如何迅速实现现代化。 李金星说：“我们一方面希望从历史中找到启发和方向，另方面也希望观察民主法治国家如何运作，包括经济和政府领域。” 对于李金星和贾葭这样的知识分子而言，相较于中国愈加压制的统治，日本提供了更多的自由空间。对富裕的投资者和商人来说，日本有其他优势：财产保护。 投资移民公司Henley & Partners的报告称，去年有近1.4万名百万富翁离开中国，数量居世界之首，日本是他们的热门目的地。 美国罗文大学(Rowan University)的亚洲研究教授爱德华·王(Q. Edward