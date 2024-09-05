「卡勝比高雄」成功插旗首爾 新高雄人安芝儇現身助陣

高雄市政府觀光局今年首場高雄國際觀光推介會，昨(4)日在韓國首爾米利托比亞飯店盛大舉行，邀請「新高雄人」安芝儇前來助陣，以親身經歷說明高雄旅遊友善且豐富好玩，現場湧入超過百名來自韓國觀光旅遊業者代表，藉此次活動重新認識高雄。觀光局長高閔琳表示，這次行銷主軸選用韓國最高搜尋旅遊熱度的單字「가성비」(音近「卡勝比」，意思為「高CP值」)為口號，透過各項經濟實惠又好吃好玩、高CP值的旅遊優惠方案，爭取韓國遊客「旅行台灣，首選高雄｣。 高閔琳與高市新聞局長項賓和共同攜手高雄各大旅館、旅行社、餐飲、遊樂園、伴手禮業者和世界級的美食職人團隊，搭配韓國甜心安芝儇、韓國民謠搖滾樂隊「旅行素描樂團」LUKA等人，以在高雄生活或旅遊的經驗進行分享，大讚高雄擁有美景、美食、人情味、交通便利等優點，讓這次行銷效果深獲出席的韓國觀光機構、旅遊業者、媒體、網紅好評不斷，可望將高雄列為下一個必玩的旅遊目的地。 韓國甜心也是新高雄人安芝儇應邀出席推介會，為高雄觀光隊助陣，以「大家好，我是高雄人安芝儇！」開場，她表示能在韓國代表高雄發聲，向大家介紹高雄， 個人備感光榮。她並以六合夜市為例，許多店家招牌都有韓文並能簡易韓文對話，逛夜市時相當方便，說明高雄對於韓國的朋友是座旅遊友善城市，且高雄美食美景眾多，例如壽山情人觀景台可媲美首爾南山塔的夜景。 高閔琳表示，依據韓國觀光市場大數據資料分析，韓國旅客喜愛自由行、短天數、高CP值性價比、時尚感又有美食的旅遊地點，相當符合高雄現今的旅遊趨勢，而根據統計數據，國際旅客當中韓國旅客造訪高雄的成長率躍升第二；因此首場高雄國際觀光推介會就選定韓國，並主打「卡勝比高雄」優惠方案，積極搶攻高自主性的韓國旅客，也讓更多韓國旅客認識高雄。 高閔琳在推介會上表示，目前高雄直飛韓國首爾仁川、金浦以及釜山共計37個航班，僅需2.5小時即可往返高雄與韓國，10月份又將迎來更多航班；高雄擁有便捷的交通與陸空海空、水上遊憩運具，同時整合交通景點與票券、非常好用的「高雄好玩卡」。 高閔也琳也分享高雄是國際巨星如火星人Bruno Mars、酷玩Coldplay 及韓國Black Pink台灣演唱會唯一地點，不僅演唱會，高雄四季活動不斷，每一個季節都有獨具特色的節慶活動，無論是熱氣球嘉年華、六龜溫泉季，還是高雄啤酒音樂節、旗津風箏節等，週週有活動，總能帶給遊客新的驚喜，任何時節來訪，皆能感受高雄的熱情與活力。 推介會邀請高雄在國際上享有盛名的大師職人，包括世界麵包大賽冠軍吳寶春大師、亞洲立體咖啡拉花第一人張桂芳、法國藍帶廚藝烘焙甜點師李侑昌、Fine Dinning私廚王鴻均、米其林必比登餐廳「樂朋LE PONT鵝油」職人陳良士親臨現場；透過他們的精湛手藝與美食，讓更多的韓國遊客感受到高雄的熱情與魅力，同時也在簡報當中介紹高雄特色的景點，例如在義大遊樂世界可達成摩天輪在高空美景當中歡唱卡拉ok，並介紹來自岡山具台灣味代表的志斌豆瓣醬、韓國等各國旅客最愛的旗津沙灘吧等店家。 高閔琳表示，高雄是南台灣住宿量能最高的城市，也是全台星級旅館最多的城市；不僅重視性別友善、環保，更擁有包括知名國際飯店品牌，適合商務、親子及寵物的各類旅館；也可以選擇風格多元、最貼近庶民日常生活，或風格多元、或活化眷舍老屋的各類特色民宿。 觀光局說明，活動現場也邀請台灣駐韓國代表處代表梁光中、韓國台商總會會長朱俊尹、京畿道觀光公社代表、仁川觀光公社等到場熱情支持，期盼高雄與韓國往來遊客日益熱絡外，未來更有多條來自全韓各地航線開通，創造雙贏。此外，擁有海納百川的國際美食、各式精彩節慶活動、充沛的住宿量能及多元族群的人文風情等，高雄絕對是可以滿足韓國朋友各種旅遊需求的最佳旅遊目的地。 高閔琳(左二)與項賓和(右二)行銷高雄伴手禮。 圖：高雄市觀光局提供 高市觀光局今年首場高雄國際觀光推介會在首爾登場。 圖：高雄市觀光局提供