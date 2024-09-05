中国驳斥美国检方对纽约州长前助理孙雯的指控，起底孙雯及其与中国的关系

美国驻华盛顿大使馆星期三（9月4日）驳斥了美国司法部对曾经担任纽约州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)的副幕僚长孙雯的相关指控，称所谓“中国特工”指控纯属美国政府和媒体的炒作。孙雯及其丈夫胡骁星期二被控违反美国《外国代理人登记法》，非法充当中国政府代理人，并遭到美国联邦调查局的逮捕。 美国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇在发给媒体的一份声明中写道：“具体细节我不了解。但近年来，美国政府和媒体频频炒作所谓‘中国特工’的说法，其中很多后来被证实是错误的。”他写道。 他还说：“中方要求海外公民遵守驻在国法律法规，我们坚决反对针对中国的无端诽谤和抹黑。” 但孙雯不是中国的海外公民，而是归化入籍的美国公民。她的丈夫也是美国公民。根据起诉书，孙雯夫妇被指控利用他们与纽约州政府官员的关系，未经注册充当中国共产党的代理人。其他指控还包括签证欺诈、外国人走私及洗钱共谋。其丈夫胡骁则被控洗钱共谋，以及共谋银行诈骗和滥用身份识别手段等。 星期二下午，孙雯和胡骁在位于布鲁克林的纽约东区联邦地区法院首次出庭。他们在法庭传讯期间宣布将做无罪抗辩，并交保获释。孙雯被禁止与中华人民共和国领事馆和使团进行任何联系。 美国之音为您梳理孙雯的成长经历，以及她与中国官方的层层联系。 生于中国，长于美国 孙雯1983年出生于中国大陆，5岁随父母赴美，能讲流利的中文。她是一名归化入籍的美国公民。 根据孙雯本科毕业院校巴纳德学院(Barnard College)的介绍，她表示自己从8岁开始就介入了公共服务，也就是为自己的父母翻译表格、报税等等。 这篇介绍援引孙雯的话说，很多移民的孩子都扮演着同样的角色，他们是世界之间的桥梁，帮助来到一个新国家的家人适应环境。 孙雯在2006年获得了纽约巴纳德学院政治学本科学位，并在2009年获得了哥伦比亚大学(Columbia University)的教育硕士学位。 为台籍议员助选，成功踏足政界 根据巴纳德学院的介绍，孙雯此前打算2009年教育硕士毕业之后，进入教育管理领域工作。然而，在2008年，机缘巧合，她认识了现任纽约州联邦众议员孟昭文(Grace Meng)。当时孟正在参加竞选活动，据称对孙雯的“活力和主动性印象深刻。” 孙雯自此以公关主任身份参与了孟昭文的竞选活动。 硕士毕业后，成为了这位台裔女议员的幕僚长，成功踏足政界。 巴纳德学院的介绍指出，在2012年孟昭文参选国会议员时，再次邀请孙雯参加她的竞选活动。那一年，孟昭文赢得竞选，成为东海岸首位当选国会议员的亚裔女性。