俄军空袭乌西城市利沃夫，造成七人丧生

乌克兰官员星期三(9月4日)表示，俄罗斯的一次空袭在西部城市利沃夫造成至少七人死亡，60多人受伤。莫斯科并不是经常袭击这座距离战斗前线数百公里的乌西城市。 利沃夫市长安德烈·萨多维伊(Andriy Sadovyi)在电报(Telegram)平台上发布的视频中表示，袭击摧毁了一座建筑，并损坏了包括学校和住宅在内的50多座建筑。 死者中有来自同一家庭的四人，包括一名妇女和她的三个女儿，她们的父亲是唯一的幸存者。 萨多维在电报上表示：“我们不会原谅敌人，我们会报仇的。他们会在活着的时候感受到什么是地狱。” 自从基辅近一个月前对俄罗斯库尔斯克地区发动前所未有的跨境攻势以来，俄罗斯加强了对乌克兰的空袭。乌军的入境攻势是第二次世界大战结束以来外国军队第一次攻入俄罗斯。 利沃夫的老城区被联合国教科文组织(UNESCO)列为世界遗产。这座城市靠近波兰边境，收容了数千名因长达30个月的战争而流离失所的乌克兰人。在利沃夫遭到袭击的前一天，俄罗斯导弹袭击了乌克兰中部城市波尔塔瓦，造成53人死亡，这是俄军侵乌期间最致命的袭击之一。 乌克兰空军说，对利沃夫的袭击是一系列新袭击的一部分，在这波袭击中，俄军一共动用了13枚导弹和29架无人机来攻击饱受战争蹂躏的乌克兰。乌克兰空军称，他们拦截了其中七枚导弹和22架无人机。 紧急事务服务部门说，一枚被击落的导弹残骸落在乌克兰中部城市克里沃里格，造成一家酒店受损，六人受伤。 这次袭击发生后，乌克兰总理丹尼斯·什米加尔(Denys Shmygal)呼吁向乌克兰提供更多的防空系统，并呼吁用远程武器打击俄罗斯。包括美国和北约欧洲成员国在内的乌克兰的西方盟友提供的武器通常带有限制，禁止用来打击俄罗斯境内的大多数目标。 在乌克兰东部，俄罗斯宣称已占领卡尔利夫卡村，这是俄军不断攻占土地的最新进展。卡尔利夫卡距离波克罗夫斯克约30公里。波克罗夫斯克是俄军的主要目标，位于乌克兰陆军的主要补给线上。 乌克兰官员星期三宣布，由于“安全局势”恶化，将对居住在该地区前线附近村庄的儿童进行新一轮强制撤离。 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)星期一表示，他的军队正在顿巴斯地区快速推进，该地区包括乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克两州。 他说：“我们在顿巴斯很久没有发动过如此迅速的进攻了。” 在乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)寻求增强民众对政府的信心之际，乌克兰星期三还处在政府重大改组状态。 乌克兰外交部长德米特罗·库列巴(Dmytro Kuleba)提交了辞呈，包括内阁部长在内的另外六名官员此前一天也宣布辞职。