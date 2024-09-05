有媒体报道中国驻纽约总领事被驱逐后，美国务院澄清：美方并未驱逐，该官员应是任期届满轮调

星期三(9月4日)，在纽约州州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)表示希望驱逐中国驻纽约总领事而这位总领事已经不在纽约使团之后，美国国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)澄清说，中国总领事是在任期届满后调离的，不是被美方驱逐。此前一天，联邦检察官宣布，前州长助理孙雯(Linda Sun)被控非法充当中国政府和中国共产党的代理人，起诉书披露了她被控在纽约州政府任职期间与中国驻纽约总领事馆馆员共事以推动北京利益的细节。 霍楚尔星期三在曼哈顿的一次活动中表示，她与美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)手下的高级官员通了话。她说：“应国务卿布林肯的要求，我刚刚与国务院一位高阶官员通了电话，表达了驱逐中华人民共和国驻纽约使团总领事的愿望。我已被告知，这名总领事已不再在纽约使团了。” 在她做出这番表示后，有美国媒体的报道解读说，这位中国总领事已被驱逐或撤离。 在星期三的国务院例行记者会上，国务院发言人米勒被记者问到霍楚尔的这番评论。米勒说，与霍楚尔州长通话的是常务副国务卿库尔特·坎贝尔(Kurt M. Campbell)。米勒说，那位中国总领事并不是被驱逐的。 米勒说：“那位总领事没有被驱逐。我们的理解是，总领事定期轮换的任期在8月结束，因此被轮调，但是没有被驱逐。”他补充说，当涉及到外国使团特定雇员的状况时，媒体应向外国询问。但是美方没有采取驱逐行动。 米勒表示，外国使团雇员事宜要由外国使团来谈论，根据他的推定，按照定期轮换的方式，一名新的中国总领事将会到任，但是他不清楚此人是谁。 中国驻纽约总领事黄屏在2018年到任，总领事馆的官方网页上仍然显示他是总领事。 不过，米勒表示，正如司法部星期二采取的行动所显示的，美方严肃看待外国干预问题，“包括企图通过应当按照《外国代理人登记法》而登记却没有登记的秘密活动”。 美国联邦检察官星期二宣布，纽约州长的前助理孙雯当天被指控在未披露的情况下充当中国政府和中共代理人。 根据当天公布的起诉书，她被控充当外国代理人而未披露、签证欺诈、偷渡外国人和串谋洗钱。她的丈夫胡骁(Chris Hu)是同案被告，除了串谋从事银行诈骗和滥用身份证明之外，胡骁还面临洗钱指控。 孙雯和胡骁夫妇当天早晨在长岛的家中被捕，同天下午在法院首次过堂期间宣称无罪，交保获释。 联邦检察官布里昂•皮斯(Breon Peace)在星期二的声明中说，孙雯在担任霍楚尔州长的副幕僚长期间，与她的丈夫“实际上是在为中国政府和中共谋取利益。”