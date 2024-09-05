香港海防博物馆更名抗战 专家: 中共改写历史美化自己

香港政府近年致力于“历史重整工作”，继早前在历史博物馆开设“国家安全展览厅”后，更于9月3日的“中国人民抗日战争胜利记念日”当天，宣布将海防博物馆更名为“抗战及海防博物馆”，增添大量跟第二次世界大战中共产党领导的广东人民抗日游击队东江纵队，简称“东江纵队”的有关展品和文字介绍。 这一新展览向公众开放首天，吸引了对香港历史有兴趣的中外人士参观。然而香港历史专家却指出，这个展览刻意放大东江纵队在二战的角色，是政府意图改写香港历史的其中一步。 香港特区行政长官李家超、中联办秘书长王松苗、多名香港政府官员，以及曾参与东江纵队并获政府颁发勋章的前东江纵队成员，均有出席改称后的“抗战及海防博物馆”揭幕典礼。特首李家超在典礼上表明，特区政府正全力推展爱国主义教育，抗日历史是青少年深化家国情怀的重要教材，所以这个新成立的博物馆将成为爱国主义教育的重要基地之一。 “抗战”凌驾于“海防” 于是在香港政府明确指示下，海防博物馆从以往强调香港海防为主题，变为以抗战为首，海防为副的博物馆。负责提供及统筹展览馆资料的历史博物馆总馆长张锐森虽然表示，今次展览并无将其他军人在香港抗战的角色降格，而新的“抗战及海防博物馆”设有11个展区，当中仍有提及香港军事布局和海港设施等香港海防历史展区，亦特设展区介绍义勇军及南亚族裔军团。但11个展区之中，抗战主题展览厅占了其中4个展区，这些展区以抗日背景电影片段、文字及相关展品来强调共产党八路军在香港抗日的事迹。11个展区之中，亦特设中国人民解放军驻香港部队的专区，展出解放军军服等展品。以上展区内容都是暂时没有时限的常设展览。 除此之外，抗战及海防博物馆的专题展览厅，亦举行“携手抗敌–东江纵队在深港地区的抗战运动”的专题展览，展期至明年7月2日。这个专题展览展出大量东江纵队曾使用的物品，以及政府角度出发的东江纵队历史描述。例如“中国共产党领导的东江纵队活跃于深港地区，以游击战术抗击日军，其英勇行为扬威海外，是华南抗战的中流砥柱，为中国最终取得抗战胜利作出了重大贡献﹗”，以及“东江纵队的主力部队曾攻击常平车站、林村车站，使日军在华南的战略动脉处于半瘫痪状态。港九大队在香港这个战略要地开展农村游击战、海岛游击战、海上游击战和城市游击战，有效地干扰了日军的战略部署，亦使驻港日军和通敌者终日惶恐不安。” 令香港人认识东江纵队功绩 抗战及海防博物馆由于位处香港岛东部边陲地区鲤鱼门，加上向公众开放首天是已经开学的平日，所以参观人数并不是很多，及至中午过后才出现一队初中生参观团，博物馆才稍为热闹。因此特意前来参观的人士，几乎全是认同中共历史观的中老年人，一些参观者离开时更表示，前来参观过后才知道原来东江纵队为香港立下这么多功劳，以前竟然闻所未闻。 退休人士张先生就是当中的一份子，张先生本身是香港和中国历史爱好者，也经常负责率领青少年团体到中国内地参观基础建设。张先生坦言曾参观过不少跟抗战有关的展览，因此对于这次抗战及海防博物馆的展品并没有特别感觉。不过他也认为透过这次展览，才对东江纵队认识得更多。张先生表示必须透过抗战及海防博物馆，令更多香港人，尤其是年青人站在中国国家的立场上去思考问题。他告诉美国之音：“自从数年前一个事件发生之后，我觉得中国很希望香港人，或将来的下一代更认识以前的历史，如果知道的话，他们才可以站在自己国家的立场来思考。我跟他们一样从没经历过抗战，所以需要透过纪录片或媒体，或是这些官方展览，去分析究竟当时香港有多惨。看完这展览，我们才会想起，原来以往有东江纵队和广东省的人付出，才有我们现在享有的平安。” 在首天展览当中，也有一个来自新西兰的游客家庭特来参观。当中的成员Brian是一名已退役的海军，因此对海防展览，尤其是鱼雷等炸弹展品相当感兴趣，因此刚巧在为期三周的香港之旅期间，前来抗战及海防博物馆参观。由于博物馆纵然将抗战放在海防之上，但也有足以令Brian满足的炸弹类展品，因此Brian赞赏这次展览的信息相当充足。不过当提及跟东江纵队主题有关的内容，Brian却表示不方便在此提及跟政治相关的事，只留下这样的评语：“我们不应只集中在一个短时间内的历史，历史是很慢长的事，当中发生的事有很多很多。” 放大敌后扰敌的游击队 缩小正面交锋的正规军 对于抗战及海防博物馆的改变，尤其是重点提及东江纵队在二战时的功绩，对香港历史有深入研究的香港前中西区区议员、香港公民代表会议成员叶锦龙提出质疑。他直言东江纵队在二战期间只是负责敌后扰敌的游击队，虽然确实曾协助救出被日军俘虏的外籍军官，不过他们甚至不是正式编制的正规军，在研究历史上是不可能将扰敌的游击队，和在香港跟敌人正面交锋的英军、加拿大军和义勇军相提并论。现在香港政府要强调东江纵队的功绩，叶锦龙表示：“那时候连共产党都不在二战的正式编制内，但他们不想提及太多，所以他们改为加强提及共产党在香港的参与部分，即是东江纵队。所以他们在这次展览中是很小心地将共产党参与的部分放大，从而缩小英军的部分。” 从早前的国家安全展览厅，到今天的抗战及海防博物馆改建，叶锦龙直言是香港政府加速进行历史修正主义，其中一个方法就是设立更多博物馆，藉此向公众诉说政府版本的历史，因此他预言香港其他博物馆也将逐渐变质。 叶锦龙强调，虽然香港人普遍对博物馆的兴致不高，尤其抗战及海防博物馆位置偏远，但是绝不可小看这些改变带来的影响。他告诉美国之音：“他们是在布线，建立长期影响力。下一步就会组织很多旅行团做学习活动，做参观讨论，就可以放大共产党在香港的贡献，将这种思想灌输给年青人，这才是他们的真正目标。” 不过对于教育工作者而言，香港政府近年进行的历史修正主义工作成效未必如想象中大，甚至排山倒海的攻击反而可能引起反效果。前香港考试及评核局评核发展部经理杨颖宇表示： “当整个教育环境都是不断提及“中国”，年青人便知道这些只是宣传技俩，若这些内容可以分配得更平均，例如说东江纵队是很重要，但在附近的军人坟场长眠的是外国军人，他们在抗战时期也有一定角色，这样也许比较容易让人接受。但如果只强调东江纵队，便会跟现在推行的公经社科强调习近平思想一样，这样会令年青人反感。”