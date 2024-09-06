中國人「潤學」新選擇 日本更具吸引力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北6日電）據美媒報導，中國新一代移民潮不僅數量可觀，目的地也更加多元，雖然許多人前往美國或其他西方國家，但也有越來越多中國人選擇移居日本。 綜合美聯社、美國之音中文網報導，選擇日本的中國移民通常富裕或受過高等教育。相較於美國，他們認為日本的吸引力更大，原因包括地理位置接近、擁有宜居環境和豐富文化；此外，日本的移民政策有利於高技能專業人士，也不像一些西方國家對移民有強烈的抵制情緒。 報導指出，這些來自中國的投資人、企業家、知識分子和藝術家在日本購買房產，尋找發展機會。 官方數據顯示，2023年居住在日本的300多萬外國人當中，中國人是數量最多的新移民，達82.2萬人，這一數字遠高於前一年的76.2萬。 中國政府在COVID-19疫情期間嚴格的清零政策，促使許多年輕人和最富有的公民離開中國，中國人甚至創造出專門詞匯形容這種現象：「潤學」（runxue）。runxue借用了英文單字run，用來形容逃往那些更安全繁榮的地方。 東京大學客座研究員賈葭日前在一場講座討論了關於台灣和民主，這是中國國內的禁忌話題。他說，「台灣今天的民主是經歷鬥爭和流血實現的，這點毋庸置疑」。 賈葭最初打算移民美國，但疫情爆發後急於離開，而美國簽證申請卻卡在審批過程，於是他轉而選擇日本。 賈葭告訴美聯社，「在美國，非法移民問題尤其具有爭議性。當我來到日本，我有些驚訝，他們的移民政策比我想像的寬鬆」；「我發現日本比美國更好」。 美國當前的移民政策愈加嚴格，過去一年，成千上萬的中國人在美墨邊境被捕，中國學生入關時被盤問。雙邊關係緊張也加劇了對間諜活動的懷疑，而美國一些州還制定了限制中國公民購置房產的法律。 2022年移居日本的中國人權律師李金星說，「美國正在拒絕那些對其最友好、最認同美國價值觀的中國人」。 報導說，對於李金星和賈葭這樣的知識分子來說，相較於中國愈加壓制的統治，日本提供了更多自由空間；而對富裕的投資者和商人來說，日本具有「財產保護」的優勢。 英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）的報告指出，去年有近1.4萬名百萬富翁離開中國，數量居世界之首，而日本是熱門目的地。 隨著北京對科技業進行整頓，許多網路科技企業家也選擇離開中國，例如阿里巴巴創辦人馬雲到東京大學任教。 報導引述曾在字節跳動（TikTok母公司）工作的工程師郭宇（音譯）說，「在日本生活很好」。他移居日本後創辦了一家社群媒體公司，並經營旅行社。 日本的文化環境也吸引中國藝術人才移居。中國芭蕾舞演員杜海（音譯）表示，選擇日本是因為日本的芭蕾舞界非常蓬勃，擁有眾多專業舞團和優秀舞者；但杜海一開始也曾擔憂關於日本人不友善的警告。 杜海說，「這些擔憂並沒有變成現實」，目前考慮歸化日本籍，「我非常享受在日本的生活」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130906