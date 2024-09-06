波蘭旅遊平台eSky收購Thomas Cook進軍西歐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者彭維楀華沙6日專電）根據路透社報導，波蘭旅遊平台eSky集團已同意以3000萬英鎊（3560萬歐元）價格，從中國灃順（Fuson）集團手中收購世界上最古老的旅遊品牌Thomas Cook，但不包含他們在中國的業務。此次收購將為eSky在西歐市場開拓道路。 eSky集團成立於2004年，是中東歐地區主要的旅遊平台，業務遍布歐洲、美洲、非洲等50多個國家。創始人兼首席執行長哈巴吉（Lukasz Habaj）在聲明書中表示：Thomas Cook的品牌傳統與我們的技術協同，將可以推動我們在西歐的地位。 Thomas Cook是在1841年在英國成立的旅遊公司，但未能清償11億英鎊的債務後，於2019年陷入破產，並引發英國歷史上最大和平時期遣返在海外滯留的15萬多名英國旅客。 之後由中國跨國集團控股公司灃順以1100萬英鎊收購了Thomas Cook品牌。 根據波蘭筆記的報導，過去波蘭國家航空公司LOT有意收購， 但在2020年初疫情發生後退出了這筆交易。現由eSky集團收購，將可以增加許多旅行套餐，包含機票，飯店、保險與接送等組合。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ eSky大股東MCI