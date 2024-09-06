亨特·拜登据称将改变其联邦税务案中的无罪抗辩

在亨特·拜登(Hunter Biden)的联邦税务案陪审团选择即将开始之际，其辩护律师星期四(9月5日)表示，亨特·拜登计划改变他之前做出的无罪抗辩。 辩护律师阿贝·洛厄尔(Abbe Lowell)告诉法官，亨特·拜登计划改变其之前所宣称的无罪，但没有提供更多细节。就在几个月前，这位总统之子在另一起案件中被判枪支罪名成立。 目前的这起案件指控亨特·拜登实施了一项长达四年的犯罪计划，以逃避缴纳至少140万美元的税款，同时从外国商业实体中牟取数百万美元。他目前已经因为在另外一起刑事案中被定罪而面临入监服刑的可能。在那起案件中，他被控2018年购买枪支时，在联邦表格上撒谎，从而非法购买和持有了11天的枪支。今年6月，特拉华州的一个陪审团判定他的罪名成立。 星期四，亨特·拜登牵着妻子梅丽莎·科恩·拜登(Melissa Cohen Biden)的手走进法庭，特勤局特工在两侧护卫。最初，他对与2016年至2019年税务有关的指控表示无罪，他的律师表示，他们将辩称他的行为并非“故意”或有违法意图，部分原因是有充分证据表明他因酒精和毒品成瘾而挣扎。 亨特·拜登去年与司法部达成协议，同意对涉及税务的请罪认罪，如果他不惹麻烦，他将避免在枪支案中受到起诉。但在一名法官质疑控辩协议有些方面不寻常后，该协议破裂，他随后在这两起案件中都被起诉。 他改变抗辩的决定是在法官发布了一些对辩方不利的审前裁决之后做出的，包括拒绝让一位辩方专家就成瘾问题作证的提议。 联邦地区法院法官马克·斯卡西(Mark Scarsi)由前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)任命，他对陪审员可以听到的有关亨特·拜登的家人、朋友和律师所说的导致他吸毒成瘾的创伤性事件的内容做出了一些限制。 这位法官禁止律师将他的药物滥用问题与2015年他的哥哥博·拜登(Beau Biden)死于癌症或他蹒跚学步时造成母亲和妹妹丧生的车祸联系起来。 起诉书指控亨特·拜登生活奢侈，藐视税法，把钱花在脱衣舞女和豪华酒店等事情上–“简而言之，除了交税之外的任何事。” 亨特·拜登的律师还要求斯卡西限制检察官强调他的开支细节，他们说这些细节相当于“人身攻击”，包括向脱衣舞女或色情网站支付的费用。法官在法庭文件中表示，他将对可能呈上的淫秽证据保持“严格控制”。 检察官本可以提供更多有关亨特·拜登海外交易的细节，这些交易一直是共和党对拜登家族调查的核心，他们经常在没有证据的情况下试图将总统乔·拜登(Joe Biden)与批评者所说的出卖影响力交易联系起来。 特别检察官团队表示，他们希望告诉陪审员亨特·拜登为一名罗马尼亚商人工作的情况，他们说，在乔·拜登担任副总统期间，这名商人试图“影响美国政府政策”。