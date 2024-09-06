职业外交官西比加出任乌克兰新外长

乌克兰议员星期四(9月5日)任命职业外交官安德烈·西比加(Andriy Sybiga)为新的外交部长，这是总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)对其高层顾问进行的人事调整的一部分。 49岁的西比加取代了德米特罗·库列巴(Dmytro Kuleba)。库列巴在游说西方盟友增加对乌军援方面发挥了关键作用。乌克兰抵抗俄罗斯入侵的战争已经持续了30个月。 西比加能说英语和波兰语，此前担任外交部第一副部长，还担任过驻土耳其大使。据信，和库列巴相比，他与泽连斯基的办公室主任安德烈·叶尔马克(Andriy Yermak)关系更近。库列巴是泽连斯基高层官员名单中离职的最著名的一位。 乌克兰的邻国和坚定盟友波兰的外交部在X平台上发帖祝贺了西比加。波兰外交部说：“我们盼望着为了乌克兰的欧洲未来而进一步合作。” 乌克兰消息人士示意，虽然库列巴的外交技巧得到了承认，但是他被解职是泽连斯基加强外交政策控制的努力的一部分。 美国国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)星期三对记者们说，国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)给库列巴打了电话，对他们的合作经历表达了“极大的感谢和友谊”。 德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克(Annalena Baerbock)在X平台上表示，她“很少与人合作得像库列巴一样密切”。 然而，据法新社(AFP)报道，泽连斯基政党的一位消息人士表示，总统府对库列巴越来越感到懊恼。 这位消息人士说：“他接受采访，能说会道，四处旅行，上衣里还放着手帕……他忙于自我宣传，而不是改善大使馆的工作，有系统地与各国合作并获得他们的支持。” 一位接近总统办公室的消息人士告诉法新社，泽连斯基和库列巴“将讨论并决定”他的未来职位，有猜测认为，库列巴可能受命负责乌克兰加入北约的工作，尽管在俄乌战争结束之前，乌克兰几乎不可能加入这个西方主要军事联盟。 当被问及政府改组的理由时，泽连斯基告诉记者：“我们需要新的能量。这些步骤与加强我们国家的各个领域有关。” 乌克兰议会星期四还批准了其他几个职位的人选，任命两名新副总理和其他六名新部长。 战况