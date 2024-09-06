【禁聞】華郵：舊金山暴力衝突 與中共外交官有關 【新唐人北京時間2024年09月06日訊】《華盛頓郵報》（The Washington Post）發布調查報告，指出去年11月中共黨魁習近平訪問舊金山期間，中共支持者攻擊抗議者的暴力事件背後，有中共駐美外交官參與其中的身影。律師表示，這份報告充分證明了中共的跨國鎮壓行動，美國政府應當抓緊反制行動。 去年11月14日到17日，在習近平訪問舊金山出席「亞太經合組織高峰會」（APEC）期間，在習近平的支持者和反對者之間爆發了激烈衝突。 經過6個月的調查，《華盛頓郵報》9月3日發布報告，指出在這場衝突中，最極端的暴力行為由親共（CCP）人士挑起。至少有四名中共外交官現身親共抗議人群中，有時甚至與激進行動者互動。其中兩人來自洛杉磯領事館：副總領事李春林（今年7月已離任）和領事官員孟世偉（Shi Wei Meng，音譯）。另外兩人是在舊金山領事館工作的王昆（Kun Wang，音譯）和楊博（Bo Yang，音譯）。 這些外交官享有外交豁免權，保護他們免受聯邦調查局（FBI）關於其涉嫌參與暴力衝突的問詢。 調查發現，中共駐洛杉磯領事館為參加親共活動者提供酒店住宿和餐飲作為報酬。至少有35個親共僑團出現在APEC峰會的抗議活動中。 據七名活動組織者透露，中共外交官僱用了至少60名私人保鏢，以「保護」聚集在一起歡迎習近平的華僑團體。 調查還確定了32名幫助組織這些親共隊伍的僑民領袖，其中許多人與中共當局有關。 旅美人權律師吳紹平：「你會發現過去我們提到的跨國鎮壓，很多時候，我們只看到中共官員都是躲在後面的。但是這一次事情不一樣，媒體通過揭露，可以看到中共的官員是如何參與到當中的。那就直接向世人以非常直接的證據，證實了中共跨國鎮壓這個事情的實實在在的存在。」 報告分析了2000多張照片和視頻，採訪了至少35名目擊者、美國官員和分析師，多方短信和微信群組消息，以及醫療報告、警方報告等。 中國民主黨全委會執行長陳闖創律師表示，自己也是受訪者之一。持反共立場的他在當時的抗議活動中也受了傷，被攻擊者噴灑胡椒水，眼鏡也被親共者打落和踩爛。 中國民主黨全委會執行長陳闖創律師：「華盛頓郵報的調查最重要的意義就在這方面，它直接把抗議中實施攻擊的這一方和中共的這一方，就是外交官這一方直接聯繫起來，我覺得這是提供了非常重要的一個細節。在接下來採取的政府之間的行動中，你可以直接要求他回答這個人和哪個民間組織的聯繫是什麼麼樣。」 在調查期間，中共駐華盛頓、紐約、舊金山和洛杉磯領事館的發言人，通過電郵向《華郵》發送了相同聲明，稱華人社區成員「自願」前往舊金山歡迎習近平，結果卻遭到「多起挑釁和暴力事件」。