【財經非常道】太空人滯留 馬斯克救人爭當霸主 【新唐人北京時間2024年09月06日訊】大家好，歡迎收看「財經非常道」。首先問大家一個問題，你們知道全球第三大電商市場是哪兒嘛？是英國！到今年年底，英國的電商市場規模將達到1,600億美元。 今天焦點：太空人滯留空間站，NASA棄波音選SpaceX！大選「燒錢」白熱化，10億美金廣告砸向搖擺州！美國夏季消費強勁，是否會影響美聯儲降息？英偉達三千億沒了，AI投資狂潮降溫！ 英國電商市場太香 亞馬遜砸鉅資打造物流樞紐 第一大電商平台是亞馬遜，緊隨其後的是Shopify和剛剛崛起的拼多多旗下的Temu。 由於英國電商市場發展太過迅猛，各大電商平台都開始盯上了這塊「肥肉」，而壓力最大的莫過於亞馬遜。為了穩固在英國電商市場的領先地位，抵抗來自Temu等平台的競爭威脅，最近，亞馬遜砸重金在英國大搞物流事業。 今年八月初，亞馬遜宣布在英國投資3億英鎊，用以升級其物流運輸網絡，在英國新建了多個微型交通樞紐，用電動貨運自行車打通物流配送的「最後一英里」。 八月中旬，亞馬遜又宣布將斥資5億英鎊，在英國的利茲新建機器人配送中心。加上之前建設的配送中心，這已經是亞馬遜在英國建設的第31個物流樞紐。可見亞馬遜對英國市場的重視。 「燒錢」進入白熱化 10億美金砸向競選廣告 眼下的美國大選正在進入白熱化，賀錦麗和川普（特朗普）接下來都將傾盡全力投入選戰。 根據Open Secrets提供的競選財務追蹤數據顯示，目前賀錦麗和川普及其直接盟友的銀行帳戶裡，共有大約7億美元的競選資金，再加上之前競選活動籌集到的約3.7億美元，這兩人手裡一共有10多億美元的競選資金。雙方現在都開始砸錢衝刺，要把這筆錢通通燒光。而兩人瞄準的目標也出奇的一致，就是針對搖擺州選民的競選廣告投放。 賀錦麗團隊的廣告計劃非常具體，他們最近宣布了一項高達3.7億美元的廣告投放計劃，廣告將在勞動節後開始，一直持續到11月。 川普團隊的意向目前還不是太明確。但有媒體報導稱，川普團隊正在製作價值數百萬美元的電視廣告，準備大規模投放。據說已和有關方面達成了約4.38億美元的電視預訂協議。 接下來的兩個月裡，美國民眾，尤其是搖擺州民眾，將遭遇一波競選廣告的狂轟濫炸。 世界首富馬斯克，日前再次對美國經濟現狀發表評論。他警告稱，由於政府花費過多，美國正在快速走向破產。 8月30日，馬斯克在X上分享了一名用戶的帖子，該帖文預測了美國政府2025財年的預算，稱政府預算赤字可能會從目前的18億美元增加到2035年的近163億。