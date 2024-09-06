中國月餅賣不動了 有商家7折促銷 代工廠做3休1 【新唐人北京時間2024年09月06日訊】中秋節吃月餅，是中國人不可缺少的習俗。每年這個季節，月餅就進入了銷售旺季，但今年月餅市場生意難做，有商家打7折促銷，有代工廠做3休1，有酒店業務背了1萬盒的銷售任務。 9月2日，深圳一家月餅代工廠的銷售經理凌峰（化名）向《時代週報》說，「往年，節前的半個月是銷售高峰期，生意是最火爆的，我們忙得凌晨都在出貨。但今年訂單量明顯少了，工作強度也降下來了。」 凌峰所在的工廠承包了深圳多家星級酒店的月餅代工業務，但今年的市場情況讓他多少有些無所適從。報導說，月餅生意越來越難做了，有代工廠做3休1。 廣州一大型月餅代工廠銷售經理張釗（化名），主要服務省內數十家酒樓。往年，張釗手頭的客戶，往往中秋前兩個月便陸續下訂單。但今年各酒樓都在觀望，直到中秋前一個月才開始集中下單，而且下單數量也低於往年。 「手頭的老客戶，訂單量整體下滑了20%，銷售速度變慢了。往年這個時候，各個酒家已經賣完一批貨在追加訂單了，但是今年，他們光把手頭的貨賣完就夠嗆。」張釗說。 張釗表示，因為沒訂單，有些廠家現在是工作3天休1天。 深圳一家星級酒店負責餐飲業務的李霞（化名）表示，二季度以來就感受到了市場消費意願的減弱。據她觀察，今年來酒店升學宴、滿月宴的顧客明顯變少了。如來喝早茶的客人，人均消費也從往年的300元（人民幣，下同）降到了今年的約160元。 報導說，去年，李霞的酒店賣出了1.3萬盒月餅，她將今年月餅的銷售目標下調到了1萬盒。即便如此，還是賣不動。 「往年的銷售季，一個週末的早茶時間段能賣出100~200盒月餅，今年，週末能賣出個10盒月餅都算不錯了。以前一口氣能買10盒月餅的客人，今年才買兩盒，還要還價。」李霞表示，和往年比，今年賣月餅，幾乎沒錢賺。 由於市場競爭激烈，今年各月餅品牌很早就開始搞促銷活動。不少消費者注意到，往年高價的月餅基本消失了，商家主推的月餅禮盒，價格也比往年有明顯下降。 大陸自媒體「納食」報導，消費降級的風還是吹到了月餅界。今年中秋，和月餅市場的熱度一起降下來的還有月餅的價格。 某大型超市月餅售賣區的消費者表示，「往年的天價月餅今年幾乎都見不到了，不管是貨架上的正價月餅禮盒還是促銷區價格都實惠了很多」。「包裝也沒那麼花裡胡哨過度追求精美了，看起來清爽了很多.」 此外，除了線下渠道之外，納食在線上電商平台搜索之後也發現，從月餅禮盒的銷量上來看，與線下銷售情況一致的是，百元價格帶仍占主流。 大陸極目新聞報導，9月4日、5日，在武漢市場發現500元以上的天價月餅難覓，不少超市的月餅禮盒正在做促銷活動，有的低至7折，有門店貼出「2盒8折」「滿減10元」的折扣優惠信息。 9月4日，武漢江夏永旺夢樂城內的超市月餅售賣專區導購員葉女士表示，現在大部分禮盒裝月餅7折出售，一次性購買10盒以上可享受買一贈一優惠。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: