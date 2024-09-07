發現日人嚮往台灣文化 李遠有信心讓世界看見台灣 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者戴雅真、楊明珠東京7日專電）文化部長李遠今天結束訪日行程前接受中央社專訪表示，此行看到非常好的機會，台灣的電影、漫畫、文學、表演藝術等開始可以帶到日本。因為他發現，台灣真的擁有日本人會嚮往的文化，感覺到日本人對台灣的熱情。 ●訪日鐵人行程 感受台灣文化軟實力強 李遠4日至7日訪問日本，此行最大任務是出席由國立台灣美術館與東京藝術大學共同合作策劃的「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」特展開幕式，期間進行許多參訪、拜會行程，收穫豐碩。 李遠在東京接受中央社專訪時表示，此行訪日最大的發現就是，許多日本高中生選擇到台灣修學旅行，台灣人當然也是大量到日本旅遊，雙方的文化交流頻繁到超乎想像。 他很慶幸這次來看到一些日本的流行文化，如漫畫、電影等，他覺得這些年在大家的耕耘下，出現了非常好的機會，台灣的電影、漫畫、文學、表演藝術、視覺藝術等，開始可以帶到日本去。 李遠覺得，日本對台灣的印象不像以前，覺得台灣好像是一個滿落後的地方、什麼都輸給日本。他這次訪日發現，日本對台灣一些開放的東西，比如社會運動、平權、女性的角色提升等，還有一些日本社會沒有的東西，都讓日本人相當嚮往。台灣真的擁有日本人會嚮往的文化，讓他更有信心。 ●2025大阪世博 以藝術文化讓世界看見台灣 李遠受訪時指出，台灣要靠文化外交這個觀念，大概從幾年前開始愈來愈具體化，從巴黎奧運開始執行，發現台灣有能力把十多個團體帶去國外。儘管2025大阪世博本來不是以文化為主，是以經濟為主，但他認為是讓文化跟著出來的好機會。 他說：「文化一定是跟著政治、經濟一起走，它不可能獨立存在。大阪世博是一個好機會，因為除了經濟方面，還有各種方式可呈現台灣一些比較進步的東西。」 李遠認為，台日之間，過去有東京六本木藝術節的合作，還有一些漫畫IP、表演，以及舉辦電影放映等，內容相當多，所以台灣在日本是有能力辦成一個類似巴黎奧運、一個「文化奧運」的概念。配合文化部駐日台灣文化中心明年成立10週年，可結合舉辦多項活動。 李遠表示，他也希望走入校園，因為他發現日本的校園年輕人開始對台灣感興趣，像是這次參訪書店，看到日本年輕人開始研究台灣、研究繁體字，甚至有「台灣華語」的書籍，感覺他們可以分辨中國簡體字與台灣繁體字的不同，開始想要研究台灣文化。 ●台灣有獨特優勢 文化跟著政經走出去 李遠認為，現在日本對台灣文化感興趣，也與台積電在日本熊本設廠有關，因此再次證明文化是跟著經濟、政治走的。