韩正步普京后尘访问蒙古 力推商贸不提敏感话题

2024年9月7日，应蒙古总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登的邀请，中国国家副主席韩正访问蒙古，并与蒙古国官员会晤，讨论加强中蒙全面战略伙伴关系。 韩正的此次访问紧随几天前俄罗斯总统普京对蒙古的访问。普京访蒙是为庆祝苏蒙武装力量战胜日本侵略军85周年以及庆祝两国建交85周年。韩正此行同样是为了纪念中蒙建交75周年。 十年前，中国国家主席习近平曾访问蒙古，庆祝中蒙建交65周年。在那时，双方确立了全面战略伙伴关系，并启动了由中国资助的多个基础设施项目。 目前，蒙古的许多基础设施项目都是由中国公司承建的。奥云额尔登总理在与韩正的会谈中指出，“提高生产力是蒙古外交政策的优先事项”，并表达了他对两国在各领域加强合作的热情。 2022年，两国元首设定了双边贸易额达到200亿美元的目标。截至去年，两国贸易额已达到176亿美元，这是双方积极合作的成果。 蒙古即将通过铁路连接蒙古的嘎顺苏海图口岸和中国的甘其毛都口岸。2022年底，蒙古已经建成了从世界最大待开采煤矿塔温陶勒盖到中蒙边界的铁路。这条铁路将大大缓解煤炭运输卡车在嘎顺苏海图口岸排队出口焦煤的拥堵问题。 在2020年疫情期间，该口岸关闭，进入中国的煤炭运输卡车数量减少到每天不足100辆，严重影响了蒙古的煤炭出口。然而，随着新铁路的建成，这将缓解当部分公路运输口岸出现问题时无法出口煤炭的困境。 目前，中国正参与多个铁路边境连接项目，如希韦胡仁-策克，乔巴山-必其格，必其格-尊哈塔夫，杭吉-满达尔等。奥云额尔登在会晤中请求韩正合作，加快这些项目的进展。 此外，蒙古还期待中国支持乌兰巴托市地铁和环城公路的建设项目，并签署关于蒙古西南部科布多省的额尔德尼布伦水电站的特别贷款协议。然而，该项目因受当地蒙古人的强烈反对而备受争议。 俄罗斯对额尔德尼布伦水电站的建设态度谨慎，因为该河流不仅是贝加尔湖的源头，而且水电站的建设将大大削弱蒙古对俄罗斯电网的依赖性。 双方还就中蒙俄三国"经济走廊建设计划"的项目清单进行了更新，并表示希望加快"经济走廊"的建设，尽快落实相关项目。 此外，奥云额尔登总理提议以布尔湖为基础建设水上港口，发展跨境水上旅游，并计划在布尔湖附近建设4C级机场。该项目有望成为支持"茶路"计划的主要因素，推动蒙古、中国和俄罗斯之间的跨境旅游发展。 韩正表示，很高兴应蒙古国政府邀请访问蒙古。他说：“去年蒙古总理奥云额尔登对中国的正式访问在推动两国务实合作方面发挥了重要作用。”他还强调，奥云额尔登总理提出的基础设施和能源项目应加快推进。 蒙古独立研究所研究员巴特苏嘎·策登丹巴向美国之音表示：“所有这些对蒙古基础设施项目的承诺在某种程度上都是政治性的，也可能是北京推动中国企业进入蒙古的一种方式。” 尽管有这些推动力，但是中国在进入蒙古市场方面并非没有阻力。 “蒙古不允许中国在国内设立中国人民银行分行，原因在于当地银行游说蒙古政府保护其利益，但这也可以看作是蒙古抗衡中国影响力的一种方式，”巴特苏嘎补充道。 韩正的蒙古之行主要涉及经贸合作，但其他敏感话题都没有讨论。比如蒙古的哲布尊丹巴仁波切转世灵童获达赖喇嘛认证以及内蒙古当局不准蒙古族儿童学习蒙古语等问题都未被提出。 中国在内蒙古打压蒙古语的使用让当地蒙古人对传统蒙古语言的未来感到担忧。布里亚特族退休人员格瑟尔·巴扎尔贾夫对美国之音表示，他对蒙古语言的命运就非常担忧。 “我很高兴我们蒙古人能够与我们的两个邻国保持和平关系，但我非常担心内蒙古人被迫停止使用蒙古文，我害怕我们的传统文字也会随之消失。”