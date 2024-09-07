中國中秋旺季罕見遇冷 貴州茅台價格不漲反跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北7日電）臨近中秋節，中國白酒市場迎來「金九銀十」旺季。然而，指標的貴州茅台酒因為需求不振，價格出現近年來罕見的旺季不漲反跌，單瓶已跌破人民幣2600元（下同，約新台幣1萬1700元）關卡，有酒商預估還會跌至2100元。 陸媒極目新聞今天報導，今年中秋酒水消費市場表現不如往年，9月6日的最新參考酒價顯示，2024年貴州飛天茅台散瓶批發參考價為2365元/瓶，原箱（一箱6瓶未拆封）批發價已下探到2595元/瓶，跌破2600元大關。 多名白酒業分析師指出，目前的問題還是社會購買力不足，隨著名酒供給的不斷增加，其稀缺性也會下降。如果需求增長滯後，價格壓力會進一步加大。 「今天單瓶賣2400元/瓶，原箱賣2650元/瓶。」距離中秋連假僅一週，貴州茅台價格卻持續下跌，山東濟南市一家菸酒店老闆說，近期茅台價格持續走低，「8月15日的時候單瓶還賣2500元，半個月掉了100元。」 在另一家菸酒店，老闆直吐苦水，「價格回不去了，再也回不去了，」他們原箱茅台賣2600元/瓶，較半月前2800元/瓶的行情價已下跌200元。「其實就是正常的節前放貨，但是今年同往年不一樣，今年銷量不佳，貨多需求少，價格就上不去了。」 「我都幹了10多年酒業了，每年的行情都很熟悉，眼前市場還有需求，價格都不行，（中秋）節後價格會更加走低。」一名資深菸酒行老闆指出，有大經銷商一次進500萬的貨，他想回收只能賠錢賣，一瓶得賠100多元。 「至少3個月內價格都不會漲了，會降到2100元/瓶左右。」有酒商悲觀預估，茅台價格會一直掉到過年才會相對穩定。 6月端午節前，貴州茅台價格一度重挫，跌穿2500元的經銷商盈利線，低至2200元，引發社會關注。當時，電商平台的低價促銷被視為元凶之一。 報導指出，中國電商平台拼多多6日補貼後的貴州飛天茅台雙瓶售價為4550元，單瓶2275元遠低於實體零售價。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 貴州茅台的回收價格也持續走跌。「別再等了，我建議你現在就賣，現在賣是搭個末班車。」濟南一家菸酒回收店老闆表示，目前收到茅台酒的人，不少都在逐步出貨中，因此價格會持續下跌，「今天原箱收2400元/瓶，單瓶2200元/瓶，還會降的。」 據報導，不僅是貴州飛天茅台，進入8月以來，隨著傳統酒類銷售旺季「金九銀十」的臨近，中國名酒市場並未如往年一樣價格上漲、需求激增，近期不斷震盪走低，市場需求也未明顯回升。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130907