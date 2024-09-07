周春米觀摩日本鹿兒島產業 肯定屏東蛻變不輸人 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者洪學廣屏東縣7日電）屏東縣長周春米率團訪問日本鹿兒島縣，行程涵蓋農漁產業、商業發展到地方創生，對照縣內發展，周春米認為屏東近年蛻變也不輸人，鄉親應對家鄉更有信心，努力走向國際。 周春米指出，台日城鄉發展軌跡相似，都面臨人口老化、青年外流問題，雙方政府都致力活絡，創造在地經濟，感謝鹿兒島縣廳協助安排，讓各個團體分別到相關單位或企業參訪交流，激發不同想法。 以地方創生為例 ，2014年為日本地方創生元年，將舊有閒置空間重新活化、復興商圈經濟，這次參訪的「指宿中央通商店街」，計畫利用空間翻新改造再利用、商圈活化、小旅行等策略，重新振興地區經濟；擁有全日本最長遮光罩的「天文館」商店街振興公會聯合會，則是讓遊客逛街不怕日曬雨淋，並整合發展區域經濟，範圍越擴越大。 對照日本地方創生，周春米說，近年縣府也將閒置空間活化轉型，原本老舊的屏東西市場經整修改造後華麗轉身，成為首座有空調的五星級綠建築市場；屏東市勝利星村保留全國最大日式木造眷舍聚落，如今已成為屏東發展文創產業重要據點；還有閒置20多年車城海口港經改造，現在變身為人氣爆棚看海美術館。 民間部分，縣府辦理青年學院屏東大店長課程，學員自發性成立「大店長聯盟」，相互協助及辦理產業探索交流、工作坊等，許多大店長也陸續成為地方商圈的指標性店家，攜手串聯產業發展，無形中帶動周遭附近街道活化及商圈經濟。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 另外對照鹿兒島中央批發市場魚市場、水產技術開發中心、HACCP認證的海鮮加工廠，了解鹿兒島在漁產品批發市場管理及物流系統經驗，屏東縣在東港鹽埔漁港興建水產加工及冷鏈物流中心也已動工，未來不僅提供急速凍結庫、超低溫冷凍庫與一般冷凍庫提供鮪魚等南部地區水產品凍儲，同時也保障在地漁貨加工量能，提升國際競爭力。 周春米強調，走出台灣拓展國際視野很重要，但屏東也有屏東優點，重視自己的長處，汲取他人的經驗，相信屏東會更好。（編輯：謝雅竹）1130907