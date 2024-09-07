王友群：八個在美國被控中共代理人的人 近年來，美國司法當局接連起訴了一些中共代理人案，從中可以看出，中共對美國的滲透可謂無孔不入。這裡，特對八個在美國被控中共代理人的案件做一個簡要盤點。 9月3日，紐約州州長辦公室前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯（Linda Sun，41歲）及其丈夫胡驍（Chris Hu，40歲），在紐約長島的豪宅中，被美國聯邦調查局（FBI）官員逮捕。 檢方指控孫雯涉嫌違反《外國代理人登記法》，以及簽證欺詐、外國人走私，以及洗錢共謀等10項罪名。孫的丈夫胡驍被控洗錢共謀，共謀銀行詐騙，以及濫用身分識別手段等。 根據長達64頁的起訴書，孫雯被控中共代理人的事實包括： 1. 偽造州長簽名。 2018年、2019年，孫雯兩次偽造紐約州長的簽名，邀請河南省官員訪問紐約，使這些中共官員得以非法獲得美國的簽證，非法入境美國。 2. 幫中共打壓台灣。 自2016年起，孫雯利用職務之便，極力阻止台灣官員與紐約州長辦公室的互動。 她在給中領館官員的信中說：「我已成功阻止了紐約州與台北經文處的所有關係。我拒絕了他們辦公室的所有請求。」 2020年大瘟疫爆發後，台灣向紐約捐贈了20萬個口罩，台灣經文處請求安排與副州長霍楚的電話會議。孫雯一直不予回應。在台北經文處再三跟進的情況下，孫雯卻先向中領館作了通報。 3. 紐約州政府內部開會，她讓中領館官員連線參加。 2020年3月16日，孫雯將中領館官員偷偷加入紐約州政府的一個電話會議。此電話會議未對外開放，且中領館官員不在邀請名單上。通話結束後，中領館官員評價此次通話「非常有用」。 4. 從中共那裡獲巨額利益卻不申報。