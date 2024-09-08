教宗方济各巡访亚太四国 也“非常想”去中国

罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）继续他为期11天的亚洲和大洋洲四国之旅，走访的国家有印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡。观察人士指出，耐人寻味的是，在教宗方济各启程前来亚洲之前，梵蒂冈发布了耶稣会中华省媒体对他的专访，尽管他的行程并不包括中国。 在采访中，教宗方济各表示，他“非常想”去中国，尤其是访问上海佘山的圣母朝圣地。他希望与中国的主教们和“忠诚的天主子民”会面。 “他们是那么忠诚的子民⋯⋯。他们经历了许多事，却依然保持忠诚，”教宗方济各说。教宗强调，中华民族拥有“希望”的感染力，“这是一件非常美好的事”。这个民族是一个“伟大的民族”，因此“不要糟蹋这份遗产，应耐心地将这份遗产传承下去”。 这并不是教宗方济各第一次积极谈论中国，尽管中国与梵蒂冈没有外交关系，而梵蒂冈承认台湾的中华民国。 从1929年梵蒂冈成为独立国家以来，还从来没有教宗访问过中国。教宗保禄六世在1970年访问香港时距离中国最近，但当时香港还处于英国统治之下。 自2013年成为教宗，方济各在对外访问中频繁与中国保持沟通，每次飞越中国领空，他都会发出电报问候；每次访问中国的邻国，他也会对中国人民表示友好和尊重。人们预期，教宗下个星期到访新加坡时，将有另一次机会向北京伸出友谊之手。新加坡大约四分之三的人口为华裔，并且华语是官方语言。 中国天主教徒专程到新加坡等候觐见教宗 来自中国大陆的天主教徒陶女士已经到了新加坡，准备觐见教宗。她在接受美国之音采访时表示，他们一行几人都希望能见到教宗，向他表达在中国生活和实践天主教信仰过程中遇到的困难。 “我们的宗教自由受限、教会活动只能是隐藏着进行、地方政府对宗教组织的干预越来越多。我们会请教宗为我们的信仰之旅祈祷，希望得到来自教宗和教会的精神支持和鼓励，”陶女士说。 一位不愿意透露姓名的中国天主教徒对美国之音表示，希望梵蒂冈能够与中国政府进行更多有效的对话和沟通，以改善信徒的处境，获得基本宗教自由。希望教宗和教会能够更加关注中国信徒的困境。 教宗警告不要利用宗教挑起冲突 9月6日教宗方济各到达巴布亚新几内亚，开始在这里的三天访问，这是他这次亚洲之行的第二站。在此之前，他在印度尼西亚刚刚待了好几天。在这个拥有2.79亿人口的千岛之国，穆斯林占多数，其基督徒人口约为2050万人，其中850万人是天主教徒。 9月5日教宗方济各与印度尼西亚最高伊玛目纳萨鲁丁·乌玛尔（Nasaruddin Umar）进行了会面，两位宗教领袖发出了共同的呼吁，反对宗教暴力并保护环境。在雅加达的伊斯蒂克拉尔清真寺，教宗与伊玛目站在“友谊隧道”入口前，这条隧道连接了清真寺与邻近的天主教堂圣母升天堂，象征着宗教间的友谊与合作。 教宗方济各与最高伊玛目纳萨鲁丁·乌玛尔签署了一份宣言，并警告不要利用宗教挑起冲突。在伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal Mosque）举行的签署仪式，是87岁的教宗对印尼进行为期3天的访问期间，最重要项目之一。该宣言称，宗教绝不能被滥用来为暴力行为辩解，而应该被用来解决冲突，保护和促进人类尊严。该文件还呼吁采取“果断行动”保护环境和自然资源，并将当前的气候危机归咎于人为行为。宗教和谐是方济各这趟访问的核心主题。 在教宗结束对印度尼西亚的访问之后，印尼警方宣布，分别于9月2日和9月3日在雅加达、茂物和勿加泗逮捕了一个试图刺杀教宗方济各的人。警方表示，调查仍在进行中，目前尚不清楚这些被捕者是否彼此认识或者是否属于同一个恐怖组织。 教宗亚洲行会讨论中国的人权问题吗？ 迄今为止，教宗方济各还没有在行程中提到任何跟中国有关的问题。但就在教宗亚洲行一周前，梵蒂冈在8月27日表示，95