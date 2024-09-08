颱風「摩羯」撕碎海口網紅餐廳「星空之鏡」（視頻） 【新唐人北京時間2024年09月08日訊】颱風「摩羯」襲擊海南島，海口網紅餐廳「星空之鏡」被颱風撕碎，慘不忍睹。 颱風「摩羯」於9月6日下午在海南文昌市翁田鎮沿海地區登陸，最大風力17級。颱風所到之處，許多建築、民房被吹毀，大量樹木被吹倒，一片狼藉。 海口市知名網紅餐廳「星空之鏡」全部被海水淹沒，被颱風撕碎了，慘不忍睹。「星空之鏡」可以看到360°海景，被颱風摧毀前曾吸引無數網友前去打卡。 有網友拍攝視頻說：「這個餐廳的話是全部都被這個海水給淹沒了，這一圈的玻璃全部都震碎了，損失非常慘。」 畫面顯示，整座餐廳的玻璃外牆全部碎成一地，餐廳桌椅、物件散落一地，餐廳外面的水泥地面都被颱風掀起來，路面被摧毀，到處是水泥磚塊和從海裡捲上來的大石塊。 還有網友發布視頻說：「保利中央海岸的『星空之鏡』全部被破壞掉了，整個路面全部壞了，然後海岸線一條過去的這個防護欄全部吹倒了，沒有了，全部一個欄杆都沒有了。『星空之鏡』整個地基全部被破壞掉了，『星空之鏡』全部被吹毀了，只剩下一個屋頂。」 許多網友哀嘆：「天空之鏡變成『廢墟之鏡』。」「這個老闆的哭暈在廁所裡了。」 還有視頻顯示，颱風過後，海口一座酒店的建築外牆好象被「扒了一層皮」。一棟住宅9層加裝電梯也被颱風撕裂，只剩下空殼。當地市民說：幾十年沒見過這麼嚇人的颱風。 還有一小區的玻璃窗大面積被颱風吹走，18噸的貨車也被掀翻。 海南省政府7日召開新聞發布會，稱初步統計截至7日15時，颱風「摩羯」已造成當地4人死亡，95人受傷。 官方稱，此次颱風破壞之強、影響之大超乎想像，海口損失約263.24億元人民幣，文昌327億元人民幣。 由於中共一貫掩蓋災難真相，外界懷疑颱風「摩羯」給海南省造成的損失可能更為嚴重。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/08/a103911696.html