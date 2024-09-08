美五大部門示警：在香港營商旅遊面臨高風險 【新唐人北京時間2024年09月09日訊】美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部聯合美國國民和企業發出風險警示，提醒後者今後在香港營商或旅遊，都會面臨意想不到的人身安全和法律風險，甚至一些在美國人看來正常的商業行為，在香港都有可能觸犯國安法或制裁令。 這份由五大部門發出的警示意見對美國公民及企業提出了以下建議： 首先，在香港營運的企業、個人及其他機構，包括學術機構、媒體組織、研究服務提供者和投資者，應了解從2021年美國政府發佈相關警示以來，香港法律和規定的變更，這些變更可能會對在香港營運的企業和個人產生不利影響。 建議認為，美國國民及企業不僅要充分了解2020年香港通過的國安法，還應該了解2024年3月通過的23條。由於23條的條文表述模糊而涵蓋廣泛，其中關於所謂「與外部勢力勾結」、涉及國家機密的活動及間諜活動等行為的條文，可能會影響或關涉在香港的日常業務活動或旅行，將令商人在香港營商風險大幅增加。 其次，建議指出，一些在美國或其他國家屬於正常的商業行為，在香港都有可能觸犯法例。例如：一般機構對政府政策或當地客戶進行盡職調查；分析當地或中國內地的經濟狀況或企業；在香港內部和跨境進行數據管理、保護和傳輸；以及當地及國際政府官員、記者或非政府組織保持聯繫等行爲，在香港都可能被視爲觸犯法例。 換言之，以往僅在中國大陸存在的風險因素，如今在香港也會發生，並可能影響到香港的商業、貿易以及個人商務活動。 其三，相關建議還指出，依據港版「國安法」及13條，不僅那些對香港或中國內地當局進行盡職調查的公司，以及那些在日常運作中會與外國政府官員、部門和機構進行諮詢的公司，容易在香港觸犯「間諜罪」，就連普通的經濟和商業分析師、市場研究人員、信用評級分析師以及僱用他們的公司，包括外國媒體、研究和學術機構、智庫、外國銀行和金融機構，有都有機會觸犯「間諜罪」， 而且最高可判處10年監禁。 另一方面，中國和香港已成為將軍民兩用物品重新出口至俄羅斯的重要的轉運點，而這些物品對俄羅斯的軍事工業基礎及其對烏克蘭的持續侵略起到了支持作用；同時，香港也可能會成為支持中國內地化學和製藥公司的人士的金融樞紐，這些公司或個人可能涉及擴散非法毒品以及芬太尼的前驅化學品，而許多這類毒品被走私到了美國；此外還有一些香港的個人和實體可能涉及協助恐怖組織偷運貨物等行為。 鑒於上述情況，美國政府提出警告：受美國管轄的美國公民及其他與香港有關聯的個人和機構，應了解美國政府會對香港的個人和實體涉及上述相關惡意行為進行的制裁風險。 最後，美國政府的前述五大部門特意向美國金融機構提出忠告：應該隨時留意美國官方發布的資訊，參考財政部金融犯罪執法網（FinCEN）發布的新聞稿、法規、公告及指引。若未遵守相關義務，金融機構可能在美國面臨民事執法以及潛在的刑事處罰。 據悉，美國政府曾在2021年向美國公民及企業發出過類似的警示，但最新的警示所涉及的事項及範圍比上一次警示的內容多了近一倍。 （責任編輯：李明） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/08/a103911844.html