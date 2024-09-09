为西藏议题发声的德国活动人士遭香港拒绝入境

致力于为香港、西藏发声的德国活动人士穆达伟(David Missal)周末在香港被拒绝入境。这是今年至少第三名外籍活动人士被拒绝入港。 穆达伟是一位获奖的德国记者、活动人士和香港大学毕业生，目前是德国西藏倡议组织(Tibet Initiative)副总监兼发言人。他星期日(9月8日)在社交媒体X上表示，他从北京转赴香港时，被移民官员扣留盘问了13小时，最终被拒绝入境。 他的帖子附上了香港入境处禁止其入境的文件，日期是9月8日。 穆达伟表示，这段经历让他精疲力尽。 “我被关在一个没有阳光、只有天花板灯管的房间里，被审问了好几回。我的行李被搜查了，香港当局没有给出任何拒绝入境的理由。最后，我在便衣警察的陪同下登上前往越南的飞机。” 他说道：“我可以依据免签政策进入中国，但无法入境香港。” 去年12月，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等欧洲国家持普通护照人员试行单方面免签政策，最多可以在中国停留15天。 穆达伟告诉法新社，他和一些同事过去申请前往中国的签证曾被拒绝，这次的旅行原本计划访问中国、香港和越南，完全是个人假期，“与工作无关”。 穆达伟对于未能进入香港感到悲伤，“希望香港有一天能自由。” 香港英文网路媒体Hong Kong Free Press报道，当被问及被拒签的原因时，穆达伟回答说：“老实说，我不确定是因为我曾在德国积极参与香港事务，被中国驱逐出境，还是因为我现在的工作。” 穆达伟讲着一口流利中文，曾在北京清华大学就读新闻传播学院研究生项目。2018年夏天，穆达伟因拍摄维权律师纪录片被中国当局驱逐出境；隔年夏天，他参与了香港的百万人游行，表达“今日我系(是)香港人”的立场。 香港入境处回应称，不评论个别案件，该处按相关法律和政策处理每宗入境个案。 香港拒绝活动人士入境越趋频繁。今年4月，国际媒体监督组织“无国界记者”(RSF)驻台北倡议专员白奥兰(Aleksandra Bielakowska)在进入香港时遭扣查六小时，随后被以“借口模糊”驱逐出境。 无国界记者当时表示，对该组织人员前所未有的遣返行动，显示香港早已沦陷的新闻自由环境进一步恶化。