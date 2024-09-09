浙江五星級酒店不准新能源車進車庫：容易自燃 【新唐人北京時間2024年09月09日訊】近日，浙江蕭山一家五星級酒店出台規定，禁止新能源車進入酒店的地下車庫，理由是新能源車容易自燃。 有網友在社交平台抱怨，自己開著新能源車去浙江蕭山一家五星級酒店入住，但酒店方不准他的新能源車進入地下車庫，只允許燃油車進。 都市快報9月8日報導，該酒店工作人員回應說，新規定是從9月份開始的，出於消防安全的考慮，酒店地下停車庫只允許燃油車停放。 這名工作人員表示，因為新能源車自燃率比較高，酒店方面多次關注到新能源車自燃的新聞，為了保證其他顧客的財產安全，所以出台了這個規定。 報導說，一位開著新能源車的劉女士想進入酒店地下停車庫，被保安攔下，並引導劉女士把車停在了酒店後面的停車場，走回酒店需要5分鐘左右。 這個新的停車場，是用一個舊廠房改造的，專門用於停放新能源車。 劉女士說，她上週來這家酒店時，還沒有這個規定。 另一位新能源車主李先生，對該酒店不讓新能源車進入地下停車庫表示不滿。他認為，燃油車也有自燃的可能性。 浙江這家酒店的作法引發熱議，網友「你快樂之我快樂」：「支持酒店的分開停放措施，就像給汽車買保險一樣，都不希望出事故，但是為了萬一，因為出事故就不是小事，基本上不是一輛車的問題，安全隱患太大，支持。」 網友「江南好」：「安全最重要，真要出事，車主傾家蕩產也賠不起，你說面子和錢哪個重要。」 網友「人生沒有彩排」：「油電分離，可以理解，沒幹這一行不懂。」 網友「小屁孩擦屁屁」：「五星級酒店地下車庫的豪車太多了，其實是保護新能源車主，300萬不夠賠的。」 網友「中國的美人魚」：「人家海南渡輪一次最多上10輛電車。油車不限量。說明電車鋰電池燃燒風險不可控。」 近年來，網上頻繁傳出國產新能源車自燃的恐怖視頻 ，有的行駛在路上時起火，有的充電時爆炸，有的在停車場上就開始自燃。 今年6月，網傳視頻，四川一輛比亞迪電動車在路邊自燃，拍攝者說，「人都燒死在裡頭了」。 3月4日，杭州汽車城展廳內一輛新能源車自燃，視頻在網上曝光。發布視頻的網友說，車企品牌「不能說」，疑似某國產品牌。 浙江官媒《錢江晚報》曾經報導，從2020年4月30日至5月4日的5天內，杭州市至少發生11宗汽車自燃事故。有網友估計，國產電動車自燃案例可能數以萬計。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）