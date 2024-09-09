防范“敏感人士”踏足香港 港府筛查航班旅客可拒登机

近年来，港府针对异议人士和非政府组织逐步收紧入境管制，本月起更规定航空营运商向入境处预先通报前往香港的航班及乘客资料，以便有需要时拒绝旅客登机。港府表示，此举是为了阻截潜在的不受欢迎人士乘搭飞机到香港。有分析则相信，北京对于海外舆论仍有所忌惮，预计新措施可能出现反效果。 香港在9月3日正式推行“预先通报乘客资料系统”。旅客办理前往香港航班登机手续时，航空营运商要把旅客的旅行证件读取资料，再透过预报系统向香港入境处传送相关资料；预报系统会马上处理，并通知营运商每位旅客获发的指令，营运商必须按照指令允许或不允许某旅客登机。 港府：新措施与国际接轨 香港入境处解释，实施预报系统是为了符合《国际民用航空公约》有关航空安全的规定，使香港与世界其他航空枢纽看齐，以及进一步加强入境处的入境检查和执法能力，以阻截包括潜在的免遣返声请人等不受欢迎人士乘坐航班到香港。 综合港媒报道，今年前8个月，香港入境处共接获1900宗免遣返声请，至7月底滞留香港的免遣返声请人累计逾1万5000人。有亲北京政界人士表示，不少外地人士赴港后立即申请免遣返声请，港府只能按照程序处理每个声请，无法即时遣返，本月生效的预先通报系统可在有关人士“落地”前及早阻截。 国际非政府组织《人权观察》（Human Rights Watch）中国部代理主任王松莲对美国之音表示，近年来，港府逐步收紧入境管制，阻止所谓“不受欢迎人士”入境。《港版国安法》生效后，当局的打压手段变本加厉。 王松莲说：“（香港）入境处的行动不光针对异议人士和推动民主的人士，还包括记者、学者，甚至智库成员和他们的家属。《港版国安法》颁布（实施）后，相关手段变本加厉。继不让他们入境后，港府又推出新的措施，目的就是防止他们登机前往香港，就连抵达香港机场后，然后被遣返的这样一个宣传机会也杜绝了。还有就是，现在中国（大陆）对于出入境的控制也越来越严厉。民主人士无论出境或入境都面对越来越多的限制。” 王松莲相信，预报系统针对的不光是港府口中的“免遣返声请人”，还有他们的战友甚至普通朋友，透过制造寒蝉效应，以分化异议人士和支持者。 海外异议人士避免入境香港 在加拿大居住的《中国之春》主编盛雪接受美国之音专访时表示， 香港主权归还中国以来，政治气候不断恶化，但凡在海外公然反对中共或者自知被北京当局盯上的人士都会尽量避免在香港入境或过境。盛雪回忆，2008年北京奥运会前夕，自己入境香港被阻挠的经过。 盛雪说：“我是从日本经由台湾，在8月6日晚上入境香港后被抓的。他们搜我东西，非常认真。我说，‘我持加拿大护照。入境香港不需要签证。我是公开合法进来的。’后来我就说，可以想见是北京当局给港府下了这样的命令，因为北京要办奥运，非常担心有人会在香港办抗议活动。那次他们把我关在机场的拘留中心，基本上每隔10分钟到15分钟，当局就有人过来监视我。第二天早晨他们就把我送上去台湾的飞机。” 盛雪估计，港府针对所谓“不受欢迎人士”有两手准备，一方面阻止他们登上飞机，同时也将利用预先搜集的资料，针对特定对象提前进行部署。 盛雪说：“一方面当然是要阻拦被中共认为是对他们不友好或者批评他们的人，同时，他们也可能有更进一步的策略，就是要做好去跟踪、监控他们想要进一步了解的人，譬如说，西方国家的一些政要或者关键组织的负责人。他们要知道，这些人准备要入境香港，他们很可能是打开门让他们进来，但是会布置更严厉、更有效的跟踪、监控。这主要是香港可以说是100%听从中共当局的命令。这个措施、政策毫无疑问是北京当局要求香港实施的。” 身在美国首都华盛顿的香港前本土派立法会议员梁颂恒对美国之音表示，除了异议人士、海外学者、智库成员，还有一类人士有机会被港府拒绝入境。 梁颂恒说：“2019年到过香港并且逗留过一段时间的人，无论他们是否直接参与（反送中）抗争的运动，都能在许多（来历不明的）资料库网站上找到。香港知名社运分子、政治人物固然名列资料库，但也有不少是（与反送中示威）无关的（海外）人士。这些人在2019年入境香港时已经有困难。我不排除（往后）他们可能会被拒绝入境香港的可能。我要强调的是，在今天香港的环境下，被拒绝入境未必是很差的事情。（某人）被拒绝入境总比入境后被抓捕要好。” 有评论认为，新的预报系统显示《港版国安法》已延伸至入境审查，日后香港的入境管控将变得比中国大陆更严厉。邻近香港的澳门就是好的例子。 梁颂恒说：“有些人在罗湖（口岸）进出是没有问题的，但不知为什么，每当敏感日子要去澳门会被拒绝入境，大家就会知道，原来澳门的入境管制比中国大陆更严厉。所谓的‘皇帝不急太监急’大家早就在澳门见识过，有理由相信，香港公务员体系若抓得很紧，可能比澳门还要厉害，能做到‘滴水不漏’。澳门曾传出有手抱婴儿不让入境的消息，估计原因是他们的名字和某些敏感人士相似。同类的事情将来也可能在香港发生。”