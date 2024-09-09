中国外交官介入习近平访美暴力事件 亲历者洛杉矶抗议并讲述其中遭遇

9月8日(星期日)傍晚，洛杉矶中国民主党联合总部及部分中国异议人士聚集在洛杉矶中国领事馆门前，抗议中共外交官以及洛杉矶中国领事馆僱用暴徒在美国殴打迫害异议人士，并呼吁美国起诉涉事外交官和参与殴打人员。几天前，《华盛顿邮报》披露，去年11月在中国领导人习近平前来旧金山出席亚太经合组织(APEC)峰会期间，中国外交官和驻美亲中侨领在美国实施跨国镇压的策略。 大约100多名在美国的中国民主党人以及异议人士参加了这次示威活动，其中包括多名在习近平访美期间被亲共人士殴打的人员。抗议人群从洛杉矶中国领事馆门前指定地点出发，沿指定路线游行。高呼“关闭中共领事馆，制止跨国镇压”“起诉中共外交官，维护美国法律尊严”“言论自由不可侵犯，跨国镇压必须追责”等口号，并展示标语和横幅。 活动期间，在去年11月份APEC会议期间遭受中共跨国暴力袭击迫害的多名受害者讲述了他们被暴力镇压的经历。众多参与者上台发言，呼吁美国政府对中共跨国暴行采取行动。 亲历者讲述被亲共人士暴力殴打 中国民主党全国联合总部副主席界立建是旧金山暴力事件的亲历者之一。他说，他右手手指在那次事件中被对方手里的旗杆打骨折，现在右手手指残疾。 “(去年11月)14日晚上我们住的民宿附近已经有很多跟踪和盯梢的人，对着我们的人和车以及住宿地点拍照，15日当天我多次被他们殴打和袭击，因为我是组织者，他们都认识我，直接对着我喊‘打死这个卖国贼’。在警察戒严、众目睽睽之下，用旗杆、石子、水泥块砸我。”界立建说。 当地时间2023年11月14日下午，习近平乘抵达美国旧金山，同美国总统乔·拜登（Joe Biden）举行中美元首会晤，同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 界立建说，他当时被一群人抓住脖子，脖子被抓破了，当时幸好身边有人，把他救了出来。“(去年11月)16日他们用辣椒水喷雾、旗杆等工具跟踪袭击我们，抢我们的旗杆和音响设备，并多次袭击我们。”界立建告诉美国之音。 51岁华裔男子张开宇受伤最严重，他说自己在现场被打到短暂昏迷，现场拍摄的视频中他头晕目眩、血流不止。在被送往急诊室后，他接受了脑震荡和其他伤口的治疗。 “我们当时离开了抗议现场，到了几乎是荒无人烟的地方。我们走在路上，他们是两伙人，其中一些人带着红领巾，共十几个，前后袭击我们。他们跟着我们说‘F–你’，我回应说‘F–习近平’，他们听到后像打了鸡血一样，立即冲过来打我们。”张开宇说。 张开宇表示，由于他的回应，几乎所有人都对着他打，他被打到昏迷了一段时间，被送进医院后，他在医院呆了半天。 73岁的周凯鸿称自己分别在去年11月15日和17日经历两次殴打，肩部被打骨折、头部出现脑淤血。 “15日晚上我在示威的地方，做了脚踩五星红旗的动作后，中国共产党派来的特别行动组中5个壮汉冲过来，从我背后一拳打过来。已经大半年时间过去了，到现在我的右肩还在疼。他们5个人打我一个，我70多岁了，一直在防守，他们一直在攻击我，持续了3、4分钟。”周凯鸿在接受美国之音采访时表示。 来自中国江西省的彭小伟表示，11月16日下午，在习近平下榻酒店附近，一些亲共人员从他们手中抢走标语牌和抗议牌，他的手机也被抢走。 “我想夺回手机，却被暴力拖拽和围殴，我的嘴角被打出血，随后现场维持的秩序的警察将我救了出去，被抢走的背包后来归还了，但手机至今下落不明。”彭小伟说。 洛杉矶抗议活动参与者张刘敏来自中国河南省郑州市，2022年11月入境美国。在现场听到一些人的亲身经历后，她担心可以预见未来，这样的事情也可能也会发生在她的身上。 “大概在3周前，我收到威胁信息，问我参加这些抗议活动有没有考虑到国内的亲人，说要秘密处决我的亲人。我告诉对方做这些事情从来没有畏惧过，对方继续威胁。我可以预见现在发生在这些受害者身上的事未来某一天也会发生在我身上，但是我不会就此停止发声。”张刘敏在接受美国之音采访时表示。 中国驻美外交官介入暴力镇压抗议者活动 2023年APEC峰会期间，美国之音就报道了中国政府组织的华侨社团留学生社团和中国民主人权抗议人士在习逗留和经过的旧金山机场、APEC会场、习近平下榻酒店、费罗利山庄附近相遇、交锋并发生几十次肢体冲突，出现抗议人士被亲共团体围殴的情况。美国之音当时采访了人权团体和部分亲历者，但《华盛顿邮报》的报道进一步证实了这件事的真实性。