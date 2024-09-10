中国邀台湾网红赴新疆“说好中国故事” 专家:台湾年轻人没兴趣

中国近来积极邀请台商、台湾网红赴中旅游拍片，大力操作“新疆美好叙事”，引发人们关注。专家认为，台湾是民主国家，网红与观众可自由选择是否接受中共的宣传，而年轻人多半对中国没有感情包袱，任何“说好中国故事”的主旋律都难以引起共鸣。 以表面上低政治性的内容“说好中国故事” 近年来中国势力逐渐渗透进入台湾网红圈。今年6月，台湾一位知名百万粉丝网红“波特王”公开指称中国的“海峡两岸青年协会”将免费招待10组台湾网红夏季到中国以招待机加酒的互惠模式旅游拍片。他指出，这是中国拉拢台湾青年族群为台湾搞“认知作战”此举立即引起台湾舆论一片哗然，接着并有其他台湾网红陆续公布自己收到中国民间人士邀请参与被指“统战工作的信件”表示确有其事。 除了邀请台湾网红免费到中国旅游拍片之外，广告业主与网红的媒合平台也具中资背景，因此谈论政治的“反共网红频道”在该平台不予显示。 近期中国民间单位更是近一步邀请台商与网红前往新疆旅游，试图操作一波“新疆美好叙事”。 对此，台湾行政院代理发言人谢子涵9月5日表示，对于相关议题引起社会大众讨论，目前相关单位已掌握讯息。 资深媒体人，台湾中华电视公司(简称为华视)前节目部经理许永德认为，台湾网红受邀赴中国拍片为其宣传这种事情一点也不令人惊讶，因为中共利用台湾自由开放的媒体进行渗透已经超过20年了，而现在的主流就是网络。 他对美国之音指出，中共的统战策略早在2000年开始就在全美各大学和全世界广设孔子学院，以中文教学为名渗透到各地大学，推广所谓的“中国梦”，同时在全球各地收购华文媒体，以庞大的资金将海外的华文报章杂志纳编，甚至逼迫侨界、包括民运人士和台湾早期配合党国侨务所设立的媒体转变为大外宣。他表示，随着网络媒体、社群网站的发达，以网络通讯社的形式突破台湾的媒体法规，如国台办的喉舌香港中评社、中评网一直活跃于台湾新闻界。 许永德说，2010年代末期美中关系日趋紧张，孔子学院陆续被逐出校园，又碰上疫情与网络逐渐取代传统的电子媒体，此时串流平台抬头，运用高质量的戏剧、综艺节目慢慢养出大批台湾的忠实观众，大家慢慢习惯了中国影视的京腔京调和中共政策管理影视媒体的“主旋律”之后，再以微信、抖音、抖音海外版TikTok之短影音的盛行推波助澜，创造出很多网红和明星直播主（KOL或influencers )，演变至今可以金钱直接或间接透过“抖内Donations”的方式资助台湾的网红。他说，这些中共合作网红的谈话内容貌似不涉及政治，其实就是利用叙事营造有利于中共统战的氛围，对视听者进行洗脑的认知作战，只是看是听者是否能察觉。 对此，台湾事实查核中心董事兼执行长、国家通讯传播委员会(NCC)广播电视节目广告咨询委员会委员邱家宜认为，台湾社会还是有相当的辨识能力。 她对美国之音说:“我觉得一般大家看网络东西看久了，什么是业配什么不是业配，我们应该有分辨的能力。如果这个是有官方支持的东西，你会觉得就是在推销他要卖的东西。” 淡江大学外交与国际关系学系教授萧督圜表示，这些被邀请去中国旅游的网红所拍摄的影片，大都是观光、生活、美食，有时也会有中国历史文化，都是依些政治性不高的话题，但所要营造的中国形象都是同一个方向。 他告诉美国之音:“其实我们如果进一步去追究，你就会发现这些叙事的方式，或者说他有些部分的内容其实都比较倾向于只聚焦在对中国来讲比较阳光比较正面的这些影片。” 萧督圜认为，影片的内容可能是不同的地点，不同的主题，但都呈现出“说好中国故事”的主旋律，近日这一波“新疆美好叙事”就是其一。 对事情脉络陌生的人较易受影响 梁文杰指出，关于新疆投资、旅游等宣传最近明显增多，尚在了解这一波「新疆热」背后真正动机是什么；政府一直努力地推动国人了解、识读中国大陆的政策和作法，对于这些新疆相关宣传活动会密切注意。 台湾事实查核中心董事兼执行长邱家宜认为，观看这些网红所制作的影片时，最容易受影响的就是对整件事情的脉络不了解的人，而未必是一般人所认为的高龄者而已，年轻人也容易因为接触面不够而受到误导。她指出，有些人几乎不接触主流媒体，只从社群媒体上获得片段的信息，这样就容易被刻意制作的内容所误导，就容易相信“新疆美好叙事”。 她说:“因为你不太了解维吾尔人在新疆受迫害的状况，这个事情西方媒体已经报导了很多年了，维吾尔的这个同胞已经在世界上各个场域控诉了非常久了，难道他们都在说谎吗？” 淡江大学外交与国际关系学系教授萧督圜认为，这些“说好中国故事”的影片对于台湾社会不至于造成很大的影响，因为即使网红有意持续营造有利于中共的影片框架，也必须评估自己的客群的接受度，因为台湾人对于中共的统战也愈来愈有警觉性。