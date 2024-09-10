埃及果王芒果遇通膨 民眾從淋漓大啖變望芒興嘆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者施婉清開羅10日專電）芒果是埃及的果王，埃及也是非洲主要芒果出口國之一。口味香醇濃郁且口感綿密紮實的埃及芒果汁，原本埃及盛暑時人手一杯；但是近兩年埃及通膨嚴重，許多埃及人只能望果興嘆，淋漓大啖的暢快怕只剩回億。 埃及芒果產季自6月起持續到10月底，種植區主要分布在整個尼羅河三角洲地帶，最大產地為埃及東北部，蘇伊士運河西岸的伊斯梅利亞（Ismailia），占國內產量的80%。當地氣候和土壤可生長出最多汁甜美的芒果。 而且，尼羅河三角洲的芒果果農採收時，習慣使用椰棗樹葉柄（Date Palm Reed）為材料，按照傳統古法製作的手工製板箱。他們認為這樣的裝箱方式最能保持芒果獨特的甜美風味。 「埃維斯」（Awees）是埃及芒果家族中的貴族，價格最高，今年7月1公斤價格高達185埃鎊（約新台幣125元）。月牙形外表圓潤光滑，大小適中剛好可握在掌心，果肉成熟後呈光亮的金黃色，如同換上金色外衣的台灣愛文芒果。 全熟的「埃維斯」外皮剝開後立刻散發濃郁香氣，香味衝鼻、甜味衝腦，入口甜美無比，吃得滿手滿嘴汁水淋漓，和愛文芒果有得拼。 「埃方斯」（Alfons）品種原產地在印度。果肉無纖維，氣味芳香，果肉多汁，可算埃維斯品種的替代品，個頭比台灣金煌芒果小一號，口感和金煌芒果接近。 芒果原來是熱帶水果，主要種植在東南亞國家。現代埃及國父穆罕默德・阿里巴夏（Mohamed Ali Pasha）1805年至1848年間統治埃及時，在一次到印度旅行中，將芒果灌木帶回埃及種植在皇宮花園，也因此「埃方斯」品種被稱為埃及芒果之父。 芒果在當時也成為一種富裕的象徵，僅有權力精英階層才能享用到芒果的香甜多汁滋味。 目前這座皇宮花園已成為埃及知名國立大學「艾因夏姆斯大學」（Ain Shams University）農學院所在地。 另外還有「滋布達」（Zebda）品種，質地柔軟，是最適合冷藏的品種，保存期可長達2個月，因此餐廳和果汁店普遍使用此品種來製作果汁。 埃及一般水果攤和超市生鮮區常見的芒果品種還有外表帶有橙紅色，香氣較柔和且口味微酸微甜滋味的「娜烏米」（Naomi），以及體型壯碩龐大的「荷曼」（Hallman）和「肯特」（Kent），由於種子小無纖維且體積大，易於保持切割後形狀，糕餅店常用來裝飾甜點。 水果專業網站East