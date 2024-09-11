【禁聞】美國會「中國週」數十項法案 抗擊中共 【新唐人北京時間2024年09月11日訊】美國國會於9月9日復會，眾議院預計密集討論及表決至少25條與中國直接或間接相關的法案，因此被稱為「中國週」。 根據美國聯邦眾議院網站，「中國週」至少有25項直接或間接有關中國的法案排期，有待討論和表決，從美中關係各層面著手，都與國家安全有關。 這些法案包括從經濟角度嚇阻北京犯台的《台灣衝突嚇阻法案》（Taiwan Conflict Deterrence Act），另外還有涉及孔子學院、中共無人機、預防介選與經濟間諜等內容的法案。眾議院力拚在年底前提交白宮簽署，以授權下一任總統對北京採取更強硬行動。 去年1月提出的《台灣衝突嚇阻法案》在經過數名委員發言後，無異議通過。共和黨眾議員希爾（French Hill）表示，如果中共選擇攻打台灣，美國財政部依法將公布北京高官的非法資產。他還說，法案不只公開點名、羞辱貪腐官員，並切斷他們使用美國金融服務的權利。 台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲：「不管是台灣關係法，或是台灣安全加強法、台北旅行法，還有台海衝突的嚇阻法等等。我們可以稱之為這是美國目前最重要的戰略的主軸，叫做整合性嚇阻。整合性嚇阻也就是除了軍事之外，包括經濟、外交、情報等這些都是整體嚇阻力量的一環。」 評論認為，「中國週」的說法也是對北京一個很強烈的訊號。 蘇紫雲：「因為以往都是說農曆年、中國年等等，結果現在美國國會竟然是『中國週』，就是排定了一系列壓制中共的法案。所以從這個角度來看，台灣衝突法只是公布一些，如果北京犯台的話，會把一些高官在美國的資產給公布出來，意思就是打擊他們的正當性。他們（中共）高官已經有順口溜了，就是反美是工作，留美是生活，類似這樣子的說法。所以在美國境內有很多（中共）高官的不明財產早就被掌握住了，只是沒有丟出來，這些都是屆時可以反制中共的力道。」 美眾院「中國週」率先通過的台灣衝突嚇阻法案，外界關注，美國對台戰略是否由模糊走上清晰。 美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授 葉耀元：「美國其實也知道，就是把戰略清晰拉到太明顯的話，對於兩岸的局勢來說是危險的，因為畢竟中國橫豎都是核武國家，所以美國本身也不希望跟另一個核武國家真的開展成一場第三次世界大戰，我覺得這在嚇阻理論上面大家都是很了解的。但反過來說，現在是在模糊跟清晰之間，往清晰的路上走。就是你不要太過分，因為太過分你越過分，我覺得越清晰，大概是這樣的感覺。」 眾議院「中國週」第一天還通過其他項法案，包括限制中國無人機大廠大疆（DJI）在美國推出新產品，禁止國土安全部採購來自寧德時代（CATL）等6間中國企業的電池產品。 「美國國土安全部對孔子學院及中國相關實體的限制法案」也還在待審，目的是禁止該部向接受中共政府資助的大學提供補助款。 蘇紫雲：「所以從軍事、外交、經濟、還有美國本土的安全，都讓他們再一次確認，北京是真正的威脅，不只是關乎台灣的安全利益，這也關乎美國本身的利益。所以這整個重要指標就可以說明，無論美國總統是誰當選，大致上還是會保持對台灣的高度支持，只是戰術上會有所不同。」 「中國週」的大部分法案由共和黨主導起草，並獲得了兩黨支持，這些法案將被加速審議，需要三分之二多數票就能通過。通過的法案必須獲得參議院批准，再送交總統簽署，才能成為法律。