【財經非常道】馬斯克稱20年移民火星 網絡炸鍋 【新唐人北京時間2024年09月11日訊】馬斯克放話：20年內移民火星！8月就業數據喜憂參半，美聯儲降息小心翼翼！大閘蟹離譜低價，「蟹卡」背後全是貓膩！川普VS賀錦 大家好，歡迎收看《財經非常道》。新的一週又開始了，這週比較大的財經事件，一個是賀錦麗和川普（特朗普）明天的首場辯論，一個是美國將發布上個月的一系列經濟數據，再一個就是蘋果週一的發布會。蘋果發布會已經有太多電子科技類的節目說了，這裡我就不再贅述了。那總統候選人辯論跟財經有啥關係？有很大的關係，美國未來的施政綱領和重要國策將決定美國未來的經濟走向，所以肯定是關係重大的。 今天焦點：馬斯克放話：20年內移民火星！8月就業數據喜憂參半，美聯儲降息小心翼翼！大閘蟹離譜低價，「蟹卡」背後全是貓膩！川普VS賀錦麗，經濟學家怎麼說！周大福、周生生瘋狂關店！ 在聊美國經濟表現之前還有幾則財經消息我來快速地說一下。目前有媒體報導說，特斯拉在中國電動車市場的份額從一年前的9%下降到今年7月的6.5%。對此，馬斯克回覆說：相信這些消息的人是愚蠢的，特斯拉上海工廠正在滿負荷運行。 英特爾委託台積電生產3納米以下芯片 另外，人工智能硬體大廠英特爾近日傳出消息，他們將委託台積電生產所有3納米以下的芯片。 新一代iPhone將採用ARM最新V9芯片設計 據英國《金融時報》報導，蘋果新一代的iPhone16，採用的是ARM最新的V9芯片設計，這標誌著蘋果在將人工智能功能引入智能手機方面邁出了最新一步。ARM方面曾表示，V9的許可費用是上一代V8的兩倍，這恐怕也是iPhone16售價高昂的原因之一。 美國眾院就《生物安全法案》舉行投票 美國眾議院9月9日，就《生物安全法案》（The Biosecure Act）舉行了投票。該法案致力於保護美國國家安全，將限制聯邦機構與外國生物技術公司展開業務往來。法案中並具體點名了5家中共醫藥企業，分別是：藥明康德、藥明生物、華大基因、華大智造以及華大的基因子公司Complete Genomics。 周大福、周生生瘋狂關店 周大福二季度零售額同比大幅下降20%。其中，中國內地市場零售額下降18.6%，香港、澳門及其它市場下跌了28.8%。周大福僅僅今年上半年就關閉了180家門店。 周生生的情況同樣不容樂觀。今年上半年，周生生淨利潤下跌了36%，只有5.26億港元，雖然上半年新開了25間分店，但同時又關了47間分店。 川普VS賀錦麗 經濟學家怎麼說