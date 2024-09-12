前澳外長籲揭露中國等威權國家霸凌 讓世界譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳書緯、廖文綺台北12日電）面對中國等威權國家對民主國家的霸凌行為，前澳洲外交部長潘恩今天表示，威權國家如同校園惡霸的霸凌，都是隱身於黑暗且秘密進行，民主國家必須要透過各種方式揭露，將這些行為置於聚光燈下，讓世界看見並譴責。 國防安全研究院今天在台北君悅酒店舉行「2024台北安全對話」，聚焦中國對全球威脅及台海安全，針對多項主題邀請各國專家、學者進行對話。前澳洲國防、外交部長潘恩（Marise Payne）下午應邀發表演說。 潘恩表示，現在是全球戰略緊張局勢加劇時刻，烏俄戰爭、以哈衝突持續進行，印太地區也發生了令人緊張不安的局勢，中國於南海對菲律賓在仁愛暗沙的行動、侵犯日本領空，以及跨越台灣海峽中線的行動，都是真實且非常嚴重的問題。 潘恩指出，需要思考若要維護全球秩序，讓全球秩序有規則可循、國際法可以運作，澳洲、台灣等共享價值觀的民主國家，都必須要揭露中國、伊朗、北韓等威權國家的霸凌行為，因為威權國家的行為如同校園惡霸的霸凌，都是隱身於黑暗且秘密進行，需要將這些行為置於聚光燈下揭露，讓世界譴責這些行為並表達不可接受，若不這麼做，中國將會一次又一次對各國霸凌。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 談及澳洲與太平洋島國的關係，潘恩指出，澳洲是唯一在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）各成員國設有使團的國家，澳洲支持各島國的基礎建設發展，也與美國、日本等夥伴國家，共同提供海底電纜鋪設，疫情期間提供經濟、衛生支援，目的都是在增進區域國家的韌性。 潘恩表示，威權國家試圖破壞以規則為基礎的全球秩序，維護其強權並取得最終勝利，民主國家有必要建立深入永續的夥伴關係，民主雖不完美 但對追求和平、自由和繁榮，大有利益。（編輯：翟思嘉）1130912