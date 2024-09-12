台灣建立韌性重要性 日退將指讓美日得以馳援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳書緯、游凱翔、廖文綺台北12日電）建構全社會防禦韌性是近年政府國防政策重點，前日本海上自衛隊幕僚長武居智久今天表示，台灣是難以攻下的島國，因此台灣面對中國侵略要有能力延長戰爭，直到美日前來馳援，這是台灣需要的韌性。 國防安全研究院今天在台北君悅酒店舉行「2024台北安全對話」，聚焦中國對全球威脅及台海安全，針對多項主題邀請各國專家、學者進行對話。 針對台灣對全球安全的重要性，前白宮國安會亞洲事務副資深主任、美國喬治城大學外交學院兼任教授簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，台灣除了地理位置重要，半導體產業也在世界具有重要地位，中國會因各種因素制裁台灣的農產品，但不願意制裁台灣ICT產業，若台灣在ICT產業採取反制措施，中國會遭受重傷。 簡以榮說明，從美國觀點，台灣的重要性也包含美國的信譽問題，因為台灣若落入中國手中，日本、韓國可能會依據國家利益，不再視美國為可靠夥伴，之後所做出的決策可能是美國所不樂見的。 韓國成均館大學化學工學和高分子工學系副教授權錫俊提到，台灣要能夠展現開放的態度，並願意分享半導體核心技術。例如就台日、台韓、台歐等關係，去分享下一世代的晶圓技術。 日本早稻田大學亞洲太平洋研究科特聘研究員加藤洋一表示，日本在區域情勢下可以做出「一個戰略信念，四個行動做法」，戰略信念是指確信強大的台灣符合日本戰略利益，四個行動做法分別為：保證台灣有事就是日本有事，確保台灣不會被拋棄；提供韌性，賦予台灣生存能力，並強化全社會韌性，以強化日本的策略必要性；加強美日聯盟應對台灣緊急狀況能力；制定新區域戰略及策略。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 對於韌性重要性，武居智久說明，擁有韌性並非一蹴可幾，但韌性就是一個國家的安全脈絡，並在緊急事件當下得以維繫政府運作，就如同烏克蘭在俄羅斯侵略期間能夠讓民眾如常生活。 武居智久提到，台灣的地緣政治價值對日本來說非常高，而台灣是難以被攻下的島國，台灣若遭到入侵，美國確實會幫助，但可能不是一開始的時候就幫助，因此台灣要有能力打消耗、延長的戰爭，直到美國、日本前來協助，這就是台灣所需要的韌性。（編輯：翟思嘉）1130912