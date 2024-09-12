嘉市光織影舞璀璨試燈 分享臉書貼文抽好禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者姜宜菁嘉義市12日電）嘉義市「2024光織影舞」14日晚間開幕，近期璀璨試燈，吸引許多人潮觀看，嘉市府今天表示．即起至20日止，只要分享「嘉市好旅行」臉書貼文到個人限時動態等，就有機會抽中好禮。 嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬今天表示，「2024光織影舞」14日登場，8大光影藝術展區夢幻如畫，光織影舞近日試燈，已吸引許多人先睹為快。 張婉芬指出，今年首次在湖上搭設大型舞台，14日晚間7時由「即將成真火舞團」為活動拉開序，17日中秋節晚間7時「優人神鼓」接棒，多個藝文團體將為嘉義市帶來專屬大秀。 此外，市府規劃「嘉市好旅行」臉書（Facebook）粉絲專頁推出抽獎活動，即起至20日止，只要分享「2024光織影舞 首支宣傳影片開箱」貼文至臉書個人限時動態，並完成相關標註、留言，就有機會抽中酒店住宿券、20吋登機行李箱等好禮。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 光織影舞從14日至29日在北香湖公園盛大展開，8處光影藝術展區，分別為「桃花林」、「逐花月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」裝置藝術，區區精采又驚艷。 展出期間，每晚在「彎月聚星」舞台，皆有定點定時光影秀，假日則邀請現代特技光舞、奇幻仙境舞集、動物狂歡派對秀，以及星光舞會等演出活動，更多活動訊息請至光織影舞活動網站（https://reurl.cc/vvQ53j）查詢。（編輯：陳仁華）1130912