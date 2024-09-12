一名前中情局人员因充当中国间谍而被判10年监禁并终生接受测谎检查

前中央情报局(CIA)人员和联邦调查局(FBI)合同制语言专家马玉清(Alexander Yuk Ching Ma)星期三(9月11日)被判处十年监禁，他为中国从事间谍活动并为此收受了现金、高尔夫球棒和其他贵重礼物。 71岁的马玉清今年5月与联邦检察官达成控辩协议。检方同意建议判处10年监禁，以换取他对一项串谋为外国政府收集或交付国防信息的指控承认有罪。这项认罪协议还要求，在他有生之年，每当美国政府提出要求时，他都要接受测谎。 根据法庭记录，一名联邦法官星期三批准了认罪协议，按照控辩双方同意的刑期，判处马玉清10年监禁。 在量刑裁决宣布之前，马玉清在写给夏威夷州檀香山联邦地区法院首席法官德里克·沃森(Derrick Watson)的一封信中说：“我希望上帝和美国将宽恕我所做的事情。”他自从2020年被捕以来一直被羁押。 假如没有达成控辩协议，马玉清面临终身监禁。假如法官沃森拒绝接受10年刑期，他会获准撤出认罪协议。 马玉清出生在香港，1968年迁移檀香山，1975年成为美国公民。他在1982年加入中情局，第二年被派往海外，1989年辞职。根据法庭文件，他持有绝密级安全许可。 马玉清在中国上海生活和工作，直到2001年返回夏威夷。这一年，在中国情报人员的要求下，他同意做出安排，把上海国安局人员介绍给他的哥哥。他的哥哥也担任过中情局办案员。 根据法庭文件，在那一年，在香港一家酒店房间内，在三天的会晤期间，马玉清的哥哥向中国情报人员提供了“大量机密和敏感信息”。他们收到了5万美元。检方说，他们掌握的有关那次会晤的一个小时长的视频，显示马玉清在数钱。马玉清的哥哥在法庭文件中被称为“1号同谋”。 两年后，马玉清申请联调局檀香山驻地办事处的合同制语言专家工作。此时，美国方面已经知道他在与中国情报人员勾结，他们在2004年聘用了他，以便能够监视他的间谍活动。 检方说，在随后六年期间，马玉清复制、影印和窃取了机密文件。检方说，他去中国旅行时经常携带这些文件，又带着数千美元和昂贵礼物返回美国，包括一套新的高尔夫球棒。 2006年的某个时候，马玉清的上海市国安局牵线上司要求他让自己的哥哥来帮助辨认照片中的四个人，他的哥哥辨认出了其中两人。 检察官称，在一次卧底行动中，马玉清收受了数千美元现金作为其以往从事间谍活动的报酬，他还告诉一名假扮中国情报人员的联调局卧底特工，他希望看到“祖国”成功。 “让这件事对任何想做同样事情的人发出信息，”联邦调查局檀香山主任特工史蒂芬·梅里尔(Steven Merrill)在马玉清被判刑后发表声明说。“无论需要多长时间，无论经过多长时间，你终将受到法律制裁。” 他的哥哥从未受到检控。法庭文件称，他患有阿尔茨海默病，症状严重，现已去世。 马玉清在写给法官的信中说：“因为我哥哥，我无法说服自己报告这起罪行。他对我来说就像父亲一样。在某种程度上，我也很高兴他离开了这个世界，因为这让我可以自由地承认我所做的事。”