9月11日兩岸掃描 台灣幻象戰機失動力墜海 飛官跳傘幸運生還 【新唐人北京時間2024年09月12日訊】下面是今天的兩岸掃描。 台灣幻象戰機失動力墜海 飛官跳傘幸運生還 9月10號晚間，中華民國空軍一架幻象戰機夜航訓練時墜海，所幸飛行員跳傘逃生。中華民國總統賴清德及國防部長顧立雄等人，11日上午前往醫院對飛行員進行了探視慰問。空軍方面介紹，從飛行員呼叫動力失效到跳傘，只有一分鐘的時間，對於造成事故的詳細原因，等待進一步調查。 颱風摩羯災後 海南多日無水電 民眾陷困境 超強颱風「摩羯」上週在海南文昌登陸，文昌和海口兩市受災嚴重。災後的第五天，兩市多地依然斷水斷電，海口美蘭區有多所大學食堂無法做飯，學生和當地民眾生活陷入困境，許多人只好跑到外地避難。 海口大學生李奇：「我們學校沒電、沒水、沒有吃的，找酒店找不著，三天沒碰過水，老慘了。」 有民眾在網上曝光海口百姓的慘狀，竟然遭到當局的警告和騷擾。 經濟蕭條消費降級 茶飲品牌店兩月關一萬家 中國經濟持續惡化，全國各地各行各業呈現大蕭條景象，人們不僅打工難，找工更難，企業倒閉潮、失業潮居高不下，消費也在降級。 中國民眾：「破產了，徹底的破產了。公司倒閉了，房子也沒了，家也散了。」 今年，有大量茶飲品牌門店關門。6月至8月間，倒閉的品牌店有一萬多家，店主欲哭無淚。 茶店主：「今天我的店鋪終於倒閉了，實在是繃不住了。」 中共前禁毒局局長劉躍進