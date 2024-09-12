SpaceX創造歷史 完成史上首次民間太空漫步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓12日綜合外電報導）太空探索科技公司網路直播今天顯示，執行「北極星黎明」任務的太空人依計畫完成史上首趟民間太空漫步任務。美國國家航空暨太空總署指出，此舉象徵商業太空產業一大躍進。 法新社報導，太空探索科技公司（SpaceX）在社群媒體X平台發文慶賀說：「北極星黎明（Polaris Dawn）太空漫步任務現已完成。這是第一次由搭乘商業太空船的商業太空人完成的太空漫步！」 美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）也在X平台寫道：「今天的成功象徵商業太空產業和NASA打造充滿活力美國太空經濟的長期目標，向前大躍進。」 路透社報導，搭乘SpaceX乘龍號（Crew Dragon）太空船的4位沒有受過專業訓練的太空人今天在距離地球700公里高度，展開史上首趟民間太空漫步任務，透過繫繩步入太空。 現年41歲的億萬富翁企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）於美東時間今天上午6時52分（台灣時間晚間6時52分）率先離開太空船，30歲的SpaceX工程師吉利斯（Sarah Gillis）後來也進入太空，成為最早進行這種太空旅行不具官方身分的兩位太空人。他們所有行動都在SpaceX網站上直播。 展開太空漫步前，太空艙完全減壓，4位太空人只能仰賴身上的SpaceX新款輕薄太空衣來供氧，氧氣來自連接太空艙的氧氣管。 今天的太空漫步進行33分鐘25秒，不過加上準備工作和安全完成任務有關程序共耗時約兩小時。任務目標還包括測試新款太空衣設計及太空艙操作等。 乘龍號10日破曉前從佛羅里達州升空，艾薩克曼、吉利斯、50歲退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet）、38歲SpaceX工程師梅農（Anna Menon）後來隨著這艘太空船以橢圓形軌道繞行地球。 艾薩克曼、吉利斯進行太空漫步期間，梅農與波蒂特留在太空艙內。 這是美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的SpaceX為突破商業太空飛行界限所做的最新、也最高風險的嘗試。過去只有政府旗下太空人在經過多年訓練後，曾完成太空漫步壯舉。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130912