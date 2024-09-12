中國灰色地帶行動 分析：恐使他國難介入台海衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者廖文綺、吳書緯、游凱翔台北12日電）台海安全受到各界關注。學者指出，中國採取法律武器化、灰色地帶行動等，試圖將台灣議題內政化，使美國和盟國難以介入台海衝突。學者建議台灣應與日本、菲律賓合作，阻止中國在各海域的灰色行動。 國防安全研究院今天在台北君悅酒店舉行「2024台北安全對話」，聚焦中國對全球威脅及台海安全，針對多項主題邀請各國專家、學者進行對話。 美國賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴傑（Jacques deLisle）討論中國將法律武器化時指出，中國的法律戰運用的是一個中國原則，意在使國際認為台灣屬於中華人民共和國。 他說，中國長期以來試圖將兩岸問題定義為缺乏國際正當性的內部問題，例如中國近幾年將重點擺在聯合國 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日， 第1976次全體會議 資料來源：聯合國