独立检察官最终报告称世界反兴奋剂机构对中国案处理未“偏袒”，但不作为很“奇怪”

星期四(9月12日)发布的独立检察官最终调查报告确认，世界反兴奋剂机构(WADA)在23名中国游泳运动员药检阳性后获准参赛的案件中没有“偏袒”中国，但报告也猛烈抨击该机构在审查后对中国不遵守规则的行为仍保持“沉默”，其不作为的情形很“奇怪”。 该报告指出，世界反兴奋剂机构的反兴奋剂规则和管理流程可以进一步加强，该机构本身也承认这一点。 报告的作者、瑞士检察官埃里克·科迪尔(Eric Cottier)表示，他发现“世界反兴奋剂机构的工作是自主、独立和专业的，没有任何证据推翻这一结论。” 科迪尔在最终报告中重申，世界反兴奋剂机构选择不对中国反兴奋剂中心(CHINADA)有关阳性结果源于污染的解释提出上诉是“合理的”。 “考虑到该案的特殊性，(世界反兴奋剂机构)似乎……是按照其为反兴奋剂组织制定的规则行事的，”科迪尔说。 在长达56页的报告中，科迪尔以诸多证据分析并提醒，世界反兴奋剂机构无视中国违反反兴奋剂协议的一些行为。他得出的结论是，该机构这样做更多是出于权宜之计，而不是对中国的偏袒， 科迪尔还写道到，针对中国不尊重反兴奋剂协议基本规则的程序，世界反兴奋剂机构“保持沉默令人感到奇怪，而且其缺乏反应令人感到惊讶。” 不过，科迪尔说:“这不会改变案件的结果和对污染假设的接受。” 这一结果与科迪尔在7月初宣布的中期调查结果相符。 尽管遭受批评，世界反兴奋剂机构总干事奥利维尔·尼格利(Olivier Niggli)对最终报告表示欢迎。 尼格利在一份声明中表示，“世界反兴奋剂机构和其他机构肯定可以从此事件中吸取教训”，他还承诺将遵循建议，加强旨在保护运动员的全球反兴奋剂制度。 然而，美国反兴奋剂机构(USADA)负责人特拉维斯·泰加特(Travis Tygart)表示，这份报告“只证实了我们的担忧”。 泰加特在一份声明中表示，尽管世界反兴奋剂机构管理层为该中国药检丑闻案件画上句号，但世界反兴奋剂机构调查员发布的完整报告反而提出了必须回答的新问题。 “(本案)调查范围不仅限于两个表面问题，而埃里克·科迪尔先生确实收集到的信息清楚地表明，中国没有遵守规则，而世界反兴奋剂机构管理层对此无所作为，”泰加特说道。 泰格特呼吁有必要进一步进行扩大调查，“由中立的第三方确定调查范围和调查员，并采用适当的结果管理流程，来对这些阳性检测做出最终结论。 《纽约时报》和德国公共广播联盟(ARD)今年4月报道称，23名中国游泳运动员在2020年底和2021年初的国内比赛中被检测出禁用的心脏病处方药物曲美他嗪(TMZ)呈阳性。 中国反兴奋剂机构认定，这些运动员在不知情的情况下从酒店受污染的食物中摄入了这种物质，因此没有对他们采取行动。