梅鐸家族繼承官司將開庭 審訊不公開

2024/09/13 01:45 〔中央社〕國際媒體大亨梅鐸的家族繼承官司16日將開庭，93歲的老梅鐸（Rupert Murdoch）將與子女就繼承權對簿公堂，法官將決定美國重要媒體未來股權與管理權所屬，媒體要求開放法庭審訊與公開文件，已被承審人員拒絕。 擁有新聞集團（News Corp）與福斯集團（Fox Corp）等跨國媒體企業主要股權和董事會投票權，掌握美國重要保守派媒體「華爾街日報」（Wall Street Journal）與福斯新聞（Fox News）頻道等經營權的澳洲梅鐸家族，將在16日於內華達州遺囑認定法庭，就老梅鐸提出變更子女繼承安排的主張開庭，雙方律師嚴陣以待。 請繼續往下閱讀… 老梅鐸有5段婚姻、6名子女，25年前設立家族信託，與前2任妻子生下的4名子女在他過世後將平分股權與投票權。 不過老梅鐸的政治保守立場，與女兒普魯登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）及小兒子詹姆士（James Murdoch）迥異，提出遺囑變更，改由兩集團現任董事長與執行董事、長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）繼承主要股權，但遭其他3名子女反對。 新聞集團董事會約4成投票權掌握在僅持股14%的老梅鐸勢力手中，福斯集團的股權結構也類似。梅鐸家族繼承權喬不攏，有意改變美國媒體生態的勢力也蠢蠢欲動。 紐約時報（New York