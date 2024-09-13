【財經非常道】谷歌壟斷案第二波 面臨拆分危局

【新唐人北京時間2024年09月13日訊】大家好，歡迎收看今天這一期《財經非常道》。 今天焦點：總統辯論後美股小幅下跌！谷歌壟斷案第二波，面臨拆分危局！高端月餅賣不動，醫院月餅賣到爆！周杰倫概念股斷崖式暴跌！AI音樂騙流量千萬美金輕鬆入帳！大眾危殆，關兩座廠裁員2萬！ 首先，咱們來關心一組財經市場方面的消息。 總統辯論後 美股期貨指數小幅下跌 在週二美國兩位總統候選人的首場電視辯論之後，週三，美國股指和期貨指數均小幅下跌，投資人們對川普（特朗普）、賀錦麗辯論之後的態度不太明確，而且也在等待即將發布的通脹數據，這些都將影響到聯儲局即將召開的貨幣政策會議。 供應不足 油價強勁反彈2% 不知道是否受了美國金融市場的影響，週三，在歐洲股市交易時段，國際油價大幅反彈，上漲超過2%。這其中有部分原因是「弗朗辛颶風」（Francine）對墨西哥灣原油開採活動的影響。此外，行業數據顯示美國原油的庫存意外下降，也導致油價上漲。 新品發布後蘋果不漲反跌 AI拖後腿？ 本週二蘋果2024新品發布會之後，蘋果股價並沒有因為新一代結合了最新人工智能運用的 iPhone 16而得到提升，相反卻小幅下挫，當日股價一度下跌近2%。這說明投資者對蘋果新品發布會略感失望，一方面因為相對於更高的成本，蘋果並沒提高iPhone 16的零售價；另一方面是AI並沒帶來更多令人驚豔的新功能。華爾街對發布會的評價也只是「基本符合預期」。 周杰倫概念股斷崖式暴跌 周杰倫大家都知道，但很多人不知道的是香港股市上還有一支「周杰倫概念股」。 這只概念股背後的公司名叫「巨星傳奇」，成立於2017年。周杰倫本人沒有參與巨星傳奇的營運，也沒有持股，但周杰倫的媽媽葉惠美和其經紀人楊峻榮持有其23.92%的股份，所以被視為「周杰倫概念股」。2023年7月「巨星傳奇」在港交所上市，由於受到「周杰倫概念股」的加持，上市後，巨星傳奇很快受到資本市場的青睞，總市值一度高達110億港元。但近期港股頻現斷崖式暴跌，9月11日「巨星傳奇」突然暴跌並多次觸發市場調節機制。當天收盤時，「巨星傳奇」大跌超過72.24%，市值一天蒸發了50億港元。不知道周天王聽聞消息後會怎麼安撫周媽媽，會不會給她唱一首「南拳媽媽」呢？ 谷歌反壟斷第二案開審 硅谷瑟瑟發抖