紐約時代廣場綻放台灣之美：觀光新廣告亮相 【新唐人北京時間2024年09月13日訊】台灣全新的觀光廣告將再度登上紐約時代廣場。9月12日，台灣觀光署駐紐約辦事處公布全新的3.0廣告，預期吸引更多國際觀光客去台旅遊。 起伏的山巒、充滿魅力的海洋，2024年的觀光廣告緊扣「親山、親海、樂環島」的主軸。 觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真：「台灣很多的高山、海洋、它就像波浪一樣，希望帶給大家一波一波的驚喜，所以有『Waves of Wonder』(台灣魅力‧驚喜無限)。」 台灣觀光署於週四，在時代廣場的馬奎斯萬豪酒店舉辦推廣說明會，並公開2024年全新廣告。 廣告將登上時代廣場的中心位置—- 跨年水晶球下的直立看板，以及7大道42街的電子看板。 駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強：「時代廣場是一個世界的地標，我們是希望藉這個來促銷台灣的觀光。」 李志強大使特別介紹日月潭的自然美景和單車活動。 李志強：「日月潭有環著日月潭的腳踏車便道，除了享受好山好水，很多人也會騎腳踏車。」 曾在台留學四年的旅遊網紅Grace，分享了她對台灣夜市美食的熱愛。 旅遊網紅Grace Cheng：「我絕對推薦到訪台灣的夜市，各種台灣美食，臭豆腐、小籠湯包還有蔥油餅，真是數不完。」 從9月13日起至10月10日，時代廣場將播放「Waves of Wonder」廣告，為期四週，展現台灣的魅力。 新唐人電視台記者夏聞悅、尚敬紐約採訪報導 本文網址: