中国8月份工业生产、零售销售低迷

中国星期六(9月14日)发布的官方数据显示，8月份工业增加值增速放缓至五个月来的最低水平，同时零售额和新房价格也进一步走弱。这使中国政府更有充分理由出台更大胆的刺激措施，以提振其低迷的经济景气。 该数据与中国央行星期五(9月13日)发布的8月份银行业新增人民币贷款不及预期的表现相呼应，双双凸显出中国这个世界第二大经济体的增长势头疲软。 中国国家统计局星期六发布的数据显示，8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，低于7月份5.1%的增速，创下3月份以来的最低增幅。该数据也低于路透社调查37位分析师所预测的4.8%的增速。 同时，中国8月份社会消费品零售总额同比仅增长2.1%，从7月份夏季旅游高峰的2.7%增幅进一步再下滑。分析师此前预计8月份零售总额将同比增长2.5%。 作为消费的重要指标，中国今年的社会消费品零售销售表现持续疲软。澳新银行(ANZ)高级中国策略师邢兆鹏(Xing Zhaopeng)表示:“增长势头正在放缓……国内需求仍然是瓶颈。” “根据目前的数据流，(中国)第三季度的国内生产总值(GDP)可能会低于第二季度。我们预计(当局)大规模刺激措施很快就会出台，”邢兆鹏表示。 据官方媒体报道，中国国家主席习近平星期四(9月12日)敦促有关部门努力实现国家年度经济和社会发展目标。人们预计北京将需要采取更多措施来提振疲弱的经济复苏。 官方新数据显示，2024年1月至8月，中国全国固定资产投资同比增长3.4%，略低于分析师预计的3.5%增长，并从今年前7个月的3.6%增长再减速。 中国国家统计局发言人刘爱华星期六在新闻发布会上表示，上个月中国经济运行保持总体平稳，但高温天气和自然灾害对经济增长造成了影响。 现金紧缺的中国地方政府8月份加快了发债速度，用于重大项目的建设。刘爱华表示，债券发行加快和政策措施将支持投资增长。 中国陷入困境的房地产行业仍然是拖累其经济增长的主要因素。 8月份，中国新房价格创下九年来的最大跌幅，在接受官方调查的70个城市中，只有两个城市的新房价格环比和同比均出现上涨。 中国国家统计局城市司首席统计师王中华分析，上个月“70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅总体略有扩大，其中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅收窄、同比降幅与上月相同”。 今年前八个月，中国房地产销售和投资大幅下滑。尽管北京已经加大力度拯救房地产市场，但许多分析师表示，中国当局还需要采取更积极的措施来帮助负债累累的开发商，并鼓励潜在购房者重返市场。 野村证券分析师预计，第四季度中国政府将会出台更大胆的刺激措施。中国经济活动萎靡不振，促使全球券商将其对2024年中国经济增长的预测下调至低于约5%的中国官方目标。 房地产市场持续低迷导致中国消费者缩减开支。一些专家甚至建议发放购物券来应对这一趋势。 （本文主要依据了路透社的报道。）