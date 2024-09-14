加州夫妇涉中国赴美生育旅游计划被定罪

美国加利福尼亚州南部一对夫妇经营帮助中国孕妇赴美的一家公司，但对美国移民当局隐瞒其将在美国生育的意图，以让出生的婴儿自动获得美国公民身分。这对夫妇星期五(9月13日)被陪审团裁定有罪。 洛杉矶联邦法院判决刘伟业(Michael Liu)和董静(Phoebe Dong)犯有一项共谋罪和十项洗钱罪。检察官和两名被告的律师星期五拒绝在法庭上发表评论。 检察官指控刘伟业和董静经营的菲比宝宝月子中心(USA Happy Baby)在2012年至2015年期间帮助了数百名参与生育旅游的访客，并向这些游客收取了高达四万美元的服务费用，服务项目包括他们在加利福尼亚州南部逗留期间租住的公寓。 检察官表示，两人还与海外实体合作，指导中国孕妇在签证面试时以及抵达美国机场后如何回答问题，建议她们穿宽松的衣服来隐藏怀孕，并提醒不要“像企鹅一样摇摆地走路”。 “他们的商业模式始终包括欺骗美国移民当局，”联邦检察官凯文·傅(Kevin Fu)在结案陈词中告诉陪审员。 在审判期间，这对现已分居的夫妇的辩护律师表示，检察官未能将他们的当事人与中国孕妇联系起来，并且只在她们到达美国后才提供服务。 刘伟业的律师凯文·科尔(Kevin Cole)表示，政府除了合理的怀疑外，未能为此案提供证据，也未能将他的当事人与中国怀孕游客的沟通联系起来。 董静的律师约翰·麦克尼古拉斯(John McNicholas)辩称，生育旅游并不构成犯罪。他说，这些女性是通过其他公司的帮助下出国旅行，而这些公司不是其当事人；董静帮助的这些女性如果回国生育，将面临中国一胎政策的惩罚。 “她所承担的任务令人钦佩，不应该被定为犯罪，”麦克尼古拉斯说。 洛杉矶联邦法院法官定于12月9日宣布刘伟业和董静相关犯罪的刑期。 生育旅游公司长期以来在加利福尼亚州和其他州运营，服务对象不仅包括来自中国的夫妇，还包括来自俄罗斯、尼日利亚和其他地方的夫妇的需求。怀孕期间访问美国并不违法，但美国当局表示，在政府文件上向领事和移民官员谎报旅行原因是不被允许的。 美国对这些生育游客的关键吸引力在于提供的出生公民权，许多人认为这可以帮助他们的孩子获得美国大学教育，并为将来提供一种保障，特别是这些游客在其具有美国公民身分的孩子年满21岁后，他们自己就可以申请永久居留权。 九年前，美国联邦司法当局为打击所谓的“生育旅游”经营者，搜查了加利福尼亚州南部十几处住宅。美国当局指控这些经营者鼓励孕妇在签证文件上撒谎、隐瞒怀孕情况，并帮助她们前往美国分娩。