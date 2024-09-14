台灣意象再登紐約時代廣場 吸引國際旅客目光 【新唐人北京時間2024年09月14日訊】歡迎回來。台灣觀光署駐紐約辦事處，12日公布全新的3.0廣告，登上紐約時代廣場，一次就連續播放15分鐘。大型電子看板搖身變成台灣的珍奶手搖杯，期待能吸引更多國際觀光客，來台旅遊。 起伏的山巒、充滿魅力的海洋，2024年的觀光廣告緊扣「親山、親海、樂環島」的主軸。 觀光署駐紐約辦事處主任 莊靜真：「台灣很多的高山、海洋、它就像波浪一樣，希望帶給大家一波一波的驚喜，所以有『Waves of Wonder』(台灣魅力‧驚喜無限)。」 台灣觀光署於週四，在時代廣場的馬奎斯萬豪酒店舉辦推廣說明會，並公開2024年全新廣告。 廣告將登上時代廣場的中心位置—-跨年水晶球下的直立看板，以及7大道42街的電子看板。 駐紐約台北經濟文化辦事處處長 李志強：「時代廣場是一個世界的地標，我們是希望藉這個來促銷台灣的觀光。」 李志強大使特別介紹日月潭的自然美景和單車活動。 駐紐約台北經濟文化辦事處處長 李志強：「日月潭有環著日月潭的腳踏車便道，除了享受好山好水，很多人也會騎腳踏車。」 曾在台留學四年的旅遊網紅 Grace，分享了她對台灣夜市美食的熱愛。 旅遊網紅 Grace Cheng：「我絕對推薦到訪台灣的夜市，各種台灣美食，臭豆腐、小籠湯包還有蔥油餅，真是數不完。」