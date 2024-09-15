缅甸军政府罕见请求外国援助 以应对台风“摩羯”带来的致命洪灾

据缅甸国家电视台星期六(9月14日)报道，台风“摩羯”(Yagi)在缅甸造成的洪水和山体滑坡，已导致至少74人死亡，另有89人失踪。由于信息收集困难，人们担心死伤人数可能还会攀高。对此，缅甸军政府罕见的请求国外援助。 缅甸军政府最新公布的官方罹难人数比星期五通报的33死多了一倍有余。台风“摩羯”此前袭击了越南、泰国北部和老挝，造成超过260人死亡，酿成重大损失。 军政府领导人、国家管理委员会主席敏昂莱(Min Aung Hlaing)向外国寻求援助的信息经报道后，新的灾情相关数据同时被公布。 自星期三以来，缅甸中部曼德勒和勃固地区的低洼地区，以及东部掸邦和该国首都内比都，都遭到洪水淹没。 据官媒《缅甸日报》(Myanmar Alin)报道，敏昂莱和其他军方官员星期五在内比都视察了被洪水淹没的地区，并审视其救援、救灾和重建工作。该报称，敏昂莱指示官员比照其他受风暴影响的国家向外国联系，为受害者提供救援和救济。 敏昂莱说：“必须尽快处理救援、救灾以及重建措施。” 这对缅甸军政府来说相当罕见，因为军方此前曾阻止或阻挠来自国外的人道主义援助。 缅甸几乎每年的季风季节都会经历极端天气。去年，强烈气旋摩卡(Cyclone Mocha)袭击缅甸西部酿成重灾，缅甸军政府却中止对援助组织的旅行许可，使援助组织无法前往帮助约100万名受到气旋影响的灾民。 2008年，特强气旋风暴纳尔吉斯(Cyclone Nargis)造成13万8千多人死亡。当时，执政的军政府推迟接受国际援助，尽管最终让步，但对援助的分配进行严格控制，使捐助者无法有效监督援助的实际分发和使用情况。 联合国驻缅甸人道主义事务协调办公室(UNOCHA)和红十字国际委员会(ICRC)星期六对法新社表示，他们目前无法对这次军政府的请求发表评论。 台风“摩羯”对缅甸造成的具体损失程度尚不明朗，但人们担心死亡人数可能会急剧上升。当地新闻报道称，有超过100人失踪。 统计伤亡和灾损以及提供救援的工作非常复杂。自2021年军方从昂山素季(Aung San Suu Kyi)所领导的民选政府手中夺取政权以来，缅甸就陷入内战。独立分析人士认为，军政府所控制的领土范围不到全国的一半。