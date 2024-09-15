土耳其申请加入金砖国家组织 新地缘格局下的平衡之举？

土耳其上周正式提交加入金砖国家新兴经济体集团(BRICS)的申请，证实了自今年6月以来的猜测。此前，土耳其曾表达对加入金砖国家的兴趣。克里姆林宫对此表示欢迎，并承诺支持土耳其的申请。 这一举动引发了关于金砖国家成员身份可能对北约成员国土耳其的影响的广泛讨论。土耳其作为北约的重要成员，选择申请加入由俄罗斯和中国主导的金砖国家，标志着该国在国际舞台上的战略调整。 金砖国家与北约的对比 金砖国家是由新兴市场国家组成的国际组织，创始成员包括巴西、俄罗斯、印度和中国。南非于2010年加入，埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿联酋也将于2024年1月正式成为成员。尽管金砖国家在全球经济中占有重要地位，占全球人口的45%和经济总量的28%，但该组织尚未成为现有全球金融体系的结构性替代方案。 另一方面，北约（北大西洋公约组织）是一个由包括土耳其在内的32个国家组成的政治和军事联盟，成立于二战后，旨在对抗前苏联的威胁。北约为成员国提供了安全合作和危机管理的平台。土耳其的申请标志着首次有北约成员国试图加入由中俄主导的国际组织。 土耳其远离西方？ 布鲁金斯学会美国与欧洲中心的访问学者阿斯利·艾丁塔斯巴斯(Asli Aydintasbas)对美国之音(VOA)表示：“土耳其的金砖国家申请是该国逐渐远离跨大西洋社区的又一个例子。” 她说：“金砖国家成员资格实际上可能意义不大，土耳其仍然热衷于保留其北约成员身份。但它正在一寸一寸地与西方渐行渐远，考虑到土耳其的地区影响力和地理位置，这需要引起美国和其他北约盟国更深入的战略思考。 长期以来，金砖国家一直被视为一个目标不明确、成员国关系松散的组织。艾丁塔斯巴斯建议，跨大西洋和北约社区应密切关注土耳其的动向，尤其是在当前反西方情绪日益升温的背景下。 她指出，当前加沙冲突加剧了土耳其的反西方情绪，但土耳其的金砖国家申请可能只是象征性举措，最终并不意味着土耳其打算背离北约。 土耳其财长澄清立场 今年6月，土耳其财政部长穆罕默德·希姆谢克(Mehmet Simsek)在伦敦智库查塔姆研究所的一次演讲中试图安抚外界的担忧。他在演讲中将金砖国家主要视为“对话平台”，而不是像欧盟那样的正式经济集团，土耳其也曾表达过加入欧盟的兴趣。 希姆谢克告诉论坛：“欧盟仍然是我们在贸易投资、旅游流量等方面的核心伙伴……所以我们仍然专注于欧盟，但这并不意味着如果有其他选择具有价值，我们不会考虑。” 2023年，土耳其从欧盟进口了约1600亿美元的商品，而从中国进口的仅为10亿美元；同年，土耳其向欧盟出口了价值1530亿美元的商品，而向中国的出口仅为35亿美元。 以色列国家安全研究所(INSS)资深土耳其政策研究员加利亚·林登施特劳斯(Gallia Lindenstrauss)对美国之音表示：“土耳其最终可能会加入金砖国家，但在贸易伙伴方面并没有实质性的重大意义，这不会改变出口/进口的贸易格局。” 林登施特劳斯通过指出在土耳其制造的国际跨国公司强大存在，来说明土耳其在贸易位置上操作的困难。欧盟计划在土耳其建立一个清洁汽车制造产业。 “有趣的是，中国也计划在土耳其建造电动车制造设施，”林登施特劳斯思考道。