9月14日國際新聞簡訊 中東歐遇強降雨 羅馬尼亞4人遇難 【新唐人北京時間2024年09月14日訊】請看一組新聞簡訊。 中東歐遇強降雨 羅馬尼亞4人遇難 中歐和東歐國家遭受強降雨，導致河流水位上升。羅馬尼亞緊急服務部門週六（9月14日）表示，大雨引發洪水，造成羅馬尼亞東部至少有四人死亡。 隨著河流水位超過警戒水位，捷克和波蘭邊境的一些城鎮疏散居民，首都布拉格已經設置了防洪堤。 預計未來幾天，這個地區將有更多降雨，包括德國南部以及奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克和匈牙利的部分地區。 涉中國赴美生育旅遊 加州夫婦被定罪 加州夫婦劉維岳(Michael Liu)和董晶(Phoebe Dong)被指控，經營菲比寶寶月子中心(USA Happy Baby)，在2012年至2015年間，接待數百名參與生育旅遊的訪客，並收取高達四萬美元的費用。 檢察官表示，兩人還與海外實體合作，指導中國孕婦在簽證面試，以及抵達美國機場後如何回答問題，並建議她們穿寬鬆衣服來隱藏懷孕。 洛杉磯聯邦法院判決劉維岳和董晶犯有一項共謀罪和十項洗錢罪。法官定於12月9日宣布兩人的刑期。 懷孕期間訪問美國並不違法，但在政府文件上，向領事和移民官員謊報旅行原因是違法的。 波音和工會代表下週將恢復談判